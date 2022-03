Rosalía vuelve viral un TikTok donde bromea en casarse con Rauw Alejandro

Rosalía y Rauw Alejandro no temen mostrar su amor en redes sociales desde que oficializaron su relación en septiembre de 2021. Esta vez, fue la cantante española quien publicó un divertido video en su cuenta de TikTok, donde alberga a casi 20 millones de seguidores.

El clip consiste en un dúo en el que interactúa con otro tiktoker puertorriqueño y el reto se llama: “¿Cómo le dicen en tu país?”. En una de las imágenes sale la figura de una sortija y rápidamente Rosalía responde entre risas: “¡El anillo que tú me vas a dar!” , y enfoca a Rauw Alejandro, quien se sorprendió con su respuesta.

Los fans se emocionaron con el video y explotaron la casilla de comentarios, incluso el mismo intérprete de “Cúrame” le responde con un “Te amo”.

Así inició el romance entre Rosalía y Rauw Alejandro

El artista originario de Puerto Rico Raúl Alejandro Ocasio, mejor conocido como Rauw Alejandro, reveló hace tres años que había sido cautivado por el talento y belleza de Rosalía, y ansiaba por conocerla.

Gracias a la música lograron coincidir y fue él quien dio el primer paso. Fue en el cumpleaños número 29 de la española, en septiembre de 2021. “Hay muchas parejas que se ‘enchulan’ y se van a fuego, nosotros nos tomamos nuestro tiempo. Llevamos un par de meses, un par de tiempo… Llevamos un tiempo largo”, comentó el boricua en una entrevista al programa “Alofoke Sin Censura”.

Rauw Alejandro y Rosalía dieron muestras de su amor en la víspera de San Valentín. Foto: Rosalía/Instagram

“Me quería asegurar de que ella era la persona que está puesta para mí (...) ¿¡Cómo me voy a estar casando!? Estamos contentos… Nosotros volamos bajito. Estuvimos ya un tiempo juntos sin que la gente supiese” , agregó el artista cuando le consultaron sobre una posible boda más adelante.

Rauw Alejandro defendió a Rosalía tras las críticas por su nuevo álbum “Motomami”

Rosalía regresó con fuerza al ruedo musical con su nueva producción llamada “Motomami” donde incluye hits como “Saoko” y “Chicken Teriyaki”. Si bien tuvo un gran recibimiento por parte de sus fans, esta nueva propuesta fue el blanco de fuertes críticas en redes sociales. Uno de los principales argumentos es que en partes de sus canciones la letra es difícil de entender.

Rauw Alejandro y Rosalía conforman una de las parejas más sólidas en el espectáculo internacional. Foto: Twitter