Premios Oscar 2022: ¿cuáles son los mejores récords en la historia de la ceremonia?

La entrega anual de los Oscar es más que una ceremonia: es un show televisivo donde se desatan las más grandes emociones y donde lo lúdico supera a lo formal. En la presente edición, hay varias películas y actores que son considerados como favoritos, y se asegura que este podría ser el año de Will Smith y Kirsten Stewart en sus categorías, aparte del reconocimiento de películas como “The power of the dog” o “West side story”. En la entrega de este domingo 27 también habrá espectáculos musicales, como el de Becky G y Sebastián Yatra.

Conoce más acerca de la historia de estos premios, así como la lista de récords que se han batido en estos casi 100 años de historia de estos galardones, que se originaron en 1929.

¿Cuáles son los 30 récords más grandes de los Premios Oscar?

Estas es la lista de los treinta sucesos que marcaron historia en los premios de la Academia, por haber roto todos los récords:

“Ben-Hur” (1959), “Titanic” (1997) y “El señor de los anillos: el retorno del rey” (2003) ganaron 11 Oscars y son las películas más premiadas.

“Titanic” (1997), “Eva al desnudo” (1950) y “La La Land” (2016) obtuvieron 14 nominaciones y son las películas más nominadas.

El primer largometraje a color que ganó la estatuilla a mejor película fue “Lo que el viento se llevó”, en 1940.

La última película en blanco y negro que triunfó en la categoría de mejor película fue “The Artist” (2011).

“El señor de los anillos: el retorno del rey” (2003) ganó los 11 Oscars a los que estaba nominado (incluido mejor película y director).

“El color púrpura” (1985) y “Paso decisivo” (1977) tuvieron 11 nominaciones a los Oscars y no consiguieron ganar ninguna estatuilla.