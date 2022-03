Premios Oscar 2022: critican a Luis Fonsi y Becky G tras cantar “No se habla de Bruno”

Becky G y Luis Fonsi fueron los encargados de entonar el tema “No se habla Bruno” de la película “Encanto” durante la ceremonia de los Premios Oscar 2022. Sin embargo, la performance de los cantantes terminó por decepcionar a los seguidores de la ceremonia, quienes acudieron a las redes sociales para expresar su malestar.

Los fans de “Encanto” se mostraron disconformes, ya que aseguraron que le dieron más protagonismo al intérprete de “Ram pam pam” y al puertorriqueño en lugar de resaltar a los cantantes originales del tema. Además, aseguraron que era innecesario crear la nueva versión de la canción y que la hayan mezclado con rap.

Algunos de los comentarios sobre la presentación de Luis Fonsi y Becky fueron los siguientes: “Es muy triste. Soñaba con ver la versión original y mucho más en español, y no con una colada de artistas que nada que ver”, “Sinceramente, creí que Luis Fonsi y Becky G la cantarían en español”, “Horrible. No sé qué hace Luis Fonsi, no tiene nada que ver ahí”, “Los actores originales tienen voz y talento de sobra para esa puesta en escena. Desperdiciaron la oportunidad de un gran show”.

Luis Fonsi y Becky G criticados en las redes sociales. Foto: Twitter.

Becky G deslumbró en la alfombra roja de los Oscar 2022

La artista sorprendió tras pasar por la red carpet de los Premios Oscar 2022. Becky G llevó puesto un radiante vestido con brillos de color oro rosa, el cual fue diseñado por la casa de modas italiana Estro, que hizo un minucioso trabajo para confeccionar a la medida de la intérprete de “Sin pijama”. Asimismo, el calzado estuvo a cargo de Jimmy Choo.

¿Por qué asistió Becky G a la 94 edición de los Premios Oscar?

El tema “No se habla de Bruno”, que es parte de “Encanto”, no podría faltar en la ceremonia de los Oscar 2022. A pesar de que la canción no fue enviada para la competencia en los Premios de la Academia, no podía faltar en el Teatro Dolby de Los Ángeles, Estados Unidos. Por esta razón, Becky G asistió a la ceremonia, ya que fue parte del performance junto con Luis Fonsi, Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero.