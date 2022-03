Pamela Franco le cocina a la hija de Christian Domínguez y reconoce su sazón: “Muy rico, la verdad”

Pamela Franco compartió una linda tarde familiar con la primogénita de su pareja, Christian Domínguez, en la casa donde conviven junto a su pequeña. La líder de Puro Sentimiento decidió engreír a la menor cocinándole el almuerzo, debido a que su novio se encontraba en Marcona por un concierto que tenía programado, de acuerdo a la información de sus redes sociales.

Así lo dejó ver en sus historias de Instagram. A través de su cuenta personal, mostró el paso a paso de cómo cocinó los tallarines en salsa roja con bisteck. En el primer video del proceso se puede oír a la cantante decir: “Toca cocinar. Vamos a hacer qué sale”.

Lo curioso fue que Pamela Franco, al servir la comida, le consultó a Camila, hija del artista Christian Domínguez, qué tal estaba la sazón del plato y ella respondió: “Perfecto. Muy rico, la verdad”.

Pamela Franco ignora las declaraciones de Isabel Acevedo

La influencer Pamela Franco hizo un enlace por videollamada con el programa “En boca de todos” para comentar todo lo que su pareja Christian Domínguez e Isabel Acevedo se estaban diciendo ante cámaras.

De esa forma, señaló: “Sé que he cometido errores y siempre los tendré, me imagino, como mujer y madre. He aprendido de mis errores pasados, así lo he conversado con Christian, tenemos claras las cosas y voy a luchar por mi familia”.

Christian Domínguez dedica tiernas palabras a Pamela Franco por escándalos

El empresario Christian Domínguez aprovechó una publicación en sus redes sociales para referirse a su novia Pamela Franco, debido a todos los comentarios que el artista se ha dicho con su expareja Isabel Acevedo.

Christian Domínguez y su familia. Foto: Christian Domínguez/Instagram.

De esa forma, escribió en la leyenda: “Amo ver que somos cómplices de la felicidad, reírnos de cosas tan hermosas y simples, amor bonito, familia bonita. Que Dios me los cuide. Gracias por esto, Pamela Franco. Te amo y la familia más...”