Britney Spears no asistió a los Oscar 2022, pero su prometido, Sam Asghari, se hizo presente

Britney Spears sigue siendo un tema de conversación para los cibernautas. La artista sorprendió a sus seguidores al no participar en los premios Oscar 2022. No obstante, el prometido de la cantante, Sam Asghari, acaparó las miradas en la alfombra roja de este evento.

¿Por qué no asistió Britney Spears a los Oscar 2022?

De acuerdo al portal Page Six, ya se sabía que Britney Spears no asistiría a la ceremonia de los Oscar 2022. Por su parte, la cantante no ha dado explicaciones al respecto. Los fanáticos de la pareja estaban a la expectativa de la aparición de la artista junto con su prometido en la entrega 94 de los Premios de la Academia, ya que esta sería su primera aparición pública como pareja desde que la tutela que pesaba sobre la cantante fue anulada.

Si bien la artista no se hizo presente, los cibernautas se asombraron al ver que Asghari sí se lució en la parte inicial de los Oscar, organizada por la Fundación Elton John contra el Sida. El exentrenador personal confirmó su presencia junto con un amigo.

“Tuve que ponerme los pantalones de vestir para esta noche”, es lo que escribió Asghari antes de salir de su hogar. Además, etiquetó a Donatella Versace, quien le había regalado un atuendo especial para la ocasión.

Sam Asghari asisté a los Oscar 2022 sin Britney Spears. Foto: Instagram Sam Asghari

¿Qué se sabe de Britney Spears?

Recordemos que Britney Spears no había llamado la atención desde que desactivó su cuenta de Instagram brevemente. Según TMZ, el portal se comunicó con los representantes de la aplicación y ellos señalaron que la cuenta no fue eliminada, sino desactivada. Las cuentas de la artista en Twitter, Facebook, TikTok, YouTube y SoundCloud no se vieron perjudicadas.

Momentos antes, la intérprete de “Stronger” reveló trágicos episodios que vivió por culpa de su padre, quien fue su tutor por más de diez años: “Lo di todo cuando trabajaba, solo para ser literalmente desechada. No era más que un títere para mi familia, pero para el público simplemente actué en el escenario e hice lo que me dijeron que hiciera. Fue peor de lo que suena porque fue aceptado y aprobado por las personas que más quería”.