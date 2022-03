Mónica Cabrejos revela que fue víctima de violación sexual por parte de periodista deportivo

Mónica Cabrejos sorprendió a propios y extraños al revelar detalles de su vida en el programa “Beto a saber”, el pasado viernes 25 de marzo. Durante la entrevista, la conductora de TV reveló haber sido víctima de violación sexual durante la pandemia por un exfutbolista, quien en la actualidad se desempeña como periodista deportivo.

Aunque la presentadora de “Al sexto día” mantiene en reserva el nombre del agresor, se atrevió a contar el terrible episodio en conversación con Beto Ortiz. “Me invitó a pasar mi cumpleaños a una casa en Asia. Fuimos y como una mujer adulta lo primero que dije fue: ‘Aceptarte la invitación no es sinónimo que voy acostarme contigo’”, expresó.

“Pensé que callada iba a ser cómplice, no solo de quien me lo hizo, sino de todas las violaciones que se dan día a día en el país. Creo que la única manera de sanar, es decirlo, independientemente de que tú que me estás viendo, me creas o no, sentí la necesidad de decirlo”, acotó la periodista.

Mónica Cabrejos contará pasajes de su vida en su libro "Mujer pública". Foto: Mónica Cabrejos/Instagram.

Conductora fue víctima de abuso sexual por parte de un exfutbolista

La también escritora se prepara para lanzar su libro “Mujer pública”, en donde relata pasajes de su vida; además, menciona que hace un año y medio, en plena pandemia, fue dopada y violada por el periodista deportivo, al cual conoce desde hace más de 24 años. “¿El personaje es público?”, preguntó Ortiz. La comunicadora respondió: “Sí. Periodista deportivo, muchos años ligado al mundo del modelaje. Ha sido futbolista” .

“Desperté desnuda, tapada, la ropa de él estaba debajo de la cama (...). En ese momento supe que él me había drogado (...) Me dijo: ‘¿Quién te va a violar?, eres una mujer de 45 años, por favor. Yo soy pituco, no quiero escándalos’. Se puso violento. Le dije: ‘Llegando a Lima me haré un examen toxicológico’. Yo necesitaba una prueba para poder incriminarlo. Es un psicópata. Por eso, decido contarlo y para que no le pase a nadie más”, aseveró.

Mónica Cabrejos cuenta en su libro que tuvo dos abortos

La conductora de televisión detalló en el set de Beto Ortiz que tuvo dos abortos: uno fue espontáneo y el otro terapéutico debido a una malformación en el feto. “Era un bebé que tenía una malformación, una malformación que no le iba a permitir una vida normal. Su expectativa de vida era de tres meses y, si llegaba a sobrevivir, no iba a tener una vida saludable, una vida funcional. Tampoco iba a ser una vida funcional para mí”.