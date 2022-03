Miley Cyrus dedica canción a Taylor Hawkins en su presentación de Lollapalooza Brasil

Miley Cyrus logró emocionar a sus fanáticos y a los asistentes del festival Lollapalooza Brasil con un gesto en homenaje a Taylor Hawkins , baterista de Foo Fighters que conmocionó al mundo con su inesperado fallecimiento.

Cyrus sobre Taylor Hawkins: “Quería que cantara fuerte por amor al rock”

Previo a su función en Lollapalooza Brasil, Miley Cyrus se enteró del fallecimiento de su amigo y colega Tom Hawkins. La cantante, fiel a su estilo, recurrió a las redes sociales para compartir sus sentimientos sobre la noticia.

“El show de esta noche es en honor a mi amigo Taylor Hawkins. ¡El tipo más ‘atrevido’ que conozco, que quería que brillara y cantara fuerte por amor al rock! Lo haré con un poco de ayuda de mi amigo TH desde arriba y de todos ustedes”, escribió la artista en su cuenta de Twitter.

Miley Cyrus dedica concierto a Taylor Hawkins. Foto: Twitter Miley Cyrus

¿Qué más dijo Miley Cyrus sobre su amistad con Taylor Hawkins?

Ya en el escenario, Miley Cyrus volvió a emocionar a sus seguidores y al público presente al tomarse varios minutos para hablar sobre su amistad con el músico Taylor Hawkins. Asimismo, la artista mencionó, entre lágrimas, que no podría imaginar el dolor que Foo Fighters está sintiendo al perder a uno de sus integrantes.

“Él ya estaba en el festival y ese habría sido un momento en el que hubiera podido ver a mi amigo y no lo hice. Hubiera hecho cualquier cosa por pasar el rato con él una vez más. Sé que cada vez que subo al escenario y cada vez que toco con mi banda, que si algo le pasara a alguno de ellos, me mataría. Así que no podía imaginar cómo se sintieron los Foo Fighters hoy”.

Posterior a su discurso, se dispuso a cantar su canción “Angels like you”. No obstante, la cantante tuvo que hacer pausas dentro de su presentación, ya que no podía contener la tristeza de perder a su amigo.