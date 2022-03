Magaly Medina revela que ha vuelto a tomar antidepresivos tras nuevo episodio de decaimiento

Magaly Medina concedió una entrevista donde contó detalles inéditos de su vida privada y convivencia con Alfredo Zambrano, su esposo. Reveló que ha vuelto a tener episodios de depresión y, por dicho motivo, ha retomado los medicamentos tras más de una década de haberlos dejado.

Según contó la conductora de televisión, su condición se debe a una falta de seretonina, conocida también como la ‘hormona de la felicidad’, que produce el cuerpo humano. Precisó que su mal es crónico y es por eso que debe recurrir a las pastillas para recuperar el nivel.

Magaly Medina conduciendo su programa. Foto: captura de ATV

“Mi depresión es bioquímica, no es como otras que nacen de alguna pérdida. Ahorita tuve un episodio depresivo, sentí realmente que no tenía ganas de nada y me hicieron unas pruebas y arrojaron que la serotonina estaba fallándome”, relató la comunicadora.

“Por eso he vuelto a tomar los antidepresivos después de 14 o 15 años que dejé las pastillas. Las estoy tomando por un breve periodo hasta equilibrar mi serotonina”, agregó la figura de ATV.

Cuenta cuándo le diagnosticaron la enfermedad

Señaló que esto le hace cambiar de humor rápidamente, pero no es complicación en el trabajo porque su equipo de “Magaly TV, la firme” la conoce. “Han trabajado muchos años conmigo”, finalizó.

Habló también de cuándo fue diagnosticada con esta enfermedad. “ A los 23 años fui diagnosticada como depresiva crónica y durante muchos años me la pasé tomando antidepresivos, pastillas para la ansiedad”, resaltó.

Magaly Medina tiene las claves de Alfredo Zambrano. Foto: Instagram

Los ejercicios son su mejor medicina

También añadió que los médicos le recomendaron, como medida para que dicha sustancia química llegue bien al cerebro, hacer ejercicios. “Por decisión propia, dejé de tomarlas”, explicó.

En ese sentido, comparte regurlamente en redes sociales sus rutinas de ejercicios y recetas de comida sana. “Me siento y me veo bien”, fueron las palabras de Magaly Medina.

Canales de ayuda

El Minsa implementó la línea 113, opción 5, para brindar orientación en salud mental de manera gratuita. Asimismo, puedes comunicarte al 0800 00194 de Unicef, una línea de ayuda denominada Aligerando mochilas.

También está el Servicio de Orientación y Consejería Telefónica en Salud – Infosalud (0800-10828) del Minsa.