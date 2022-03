¿Por qué se dejó de vender la revista de Magaly Medina?

Ningún ampay de la farándula peruana se les escapaba a los ‘chacales’ de Magaly Medina, quien desde 1997 empezó su exitosa carrera en el mundo del espectáculo televisivo hasta el día de hoy. Su popularidad llegó al punto de crear su propia revista llamada Magaly TeVe, donde se plasmaban en papel los más polémicos escándalos de Chollywood, y los podías encontrar en el kiosko más cercano a tu hogar.

Sin embargo, como reza el dicho: “Todo inicio tiene su final”, la exitosa revista que inició a circular en 2004, se despidió indefinidamente tras permanecer por más de una década dentro de los hogares de familias peruanas. Conoce en esta nota a qué se debió esta decisión que impactó a los miles de seguidores de la popular ‘Urraca’.

“Magaly TeVe”: la revista que estuvo por más de una década entre los peruanos

La periodista de espectáculos Magaly Medina incursionó por primera vez en la televisión en el programa periodístico “Fuego cruzado” en el año 1990, bajo la conducción de Mariella Balbi y Eduardo Guzmán. Sin embargo, no fue hasta 1997 que Medina tuvo la oportunidad de ser la conductora de su propio programa llamado “Magaly TeVe” por ATV.

Logró cambiar los parámetros de los espacios de farándula, ya que en esa época solo se les asignaban segmentos de pocos minutos en la televisión peruana. Pero con la llegada de Magaly Medina todo cambió y se convirtió en uno de los programas más vistos durante la primera década del nuevo siglo. El éxito llegó al punto, de que surgió la posibilidad de extender sus raíces a un medio impreso: una revista que titularía como “Magaly TeVe, una revista de miércoles”.

Magaly Medina es una de las conductora de televisión con más trayectoria en el medio. Foto: composición/LR/captura/ATV

Salió al mercado en abril del 2004 y fue un éxito desde el comienzo, al punto de permanecer trece años en circulación, inclusive logró mantenerse a flote cuando la periodista tuvo que pasar un tiempo en la cárcel.

“Magaly TeVe”: el caso de Paolo Guerrero que le costó pasar meses en prisión

Magaly Medina se convirtió en una de las pocas personalidades de prensa peruana que logró crear una fortuna a base del mundo del espectáculo nacional. Su revista era tan exitosa que, incluso, las marcas eran quienes pedían con tiempo espacios para publicitarse y su tarifa más cara era de 6.000 dólares, según un reportaje del extinto programa “Enemigos públicos”.

Magaly Medina. Foto: GLR

“Es el único personaje de televisión con su propio programa, que te puede decir ‘no quiero tu publicidad’, porque no tiene sitio, no tiene espacio. Yo sé de casos de empresas que han querido que Magaly se ponga su ropa, use sus productos, pero no había espacio porque ya estaba topado todo el año”, expresó Alejandro Chang de la revista Enfoque Económico para el medio.

Sin embargo, el panorama de Magaly Medina se oscureció cuando publicó el famoso ampay de Paolo Guerrero en 2008, el cual le valió una condena de cinco meses en prisión, periodo que solo cumplió tres meses. ¿La razón? Fue acusada de difamar al seleccionado nacional, al difundir en su revista imágenes de él saliendo a altas horas de la madrugada para encontrarse con la modelo Fiorella Chirichingo, justo un día antes del partido entre Perú y Brasil. Al final, las declaraciones fueron desmentidas en vivo durante su programa, al igual que una rectificación en el magazine.

A pesar de todo, la periodista asegura que esta oscura etapa la marcó de forma positiva. “Entrar a la cárcel para muchas personas puede significar el acabose de su carrera. En mi caso fue diferente porque creo que mucha gente que no me quería empezó a quererme un poco a raíz de eso” , dijo en una entrevista al programa “En Escena” de RPP.

Magaly Medina anuncia la pausa indefinida de su revista “Magaly TeVe”

Llegó el fin de un periodo. La revista “Magaly TeVe” gozó de buenos y malos momentos, uno de ellos fue en 2010 cuando la ‘Urraca’ despidió a su editor general porque no estaba de acuerdo con el manejo ni con la información, y por la edición donde dedicaron la portada a la actriz Marisol Aguirre, según informó Trome.

Años después, específicamente el 13 de julio de 2017, Magaly Medina causó revuelo en redes sociales cuando tuiteó lo siguiente: “A los lectores de la revista les comunico que hemos suspendido su publicación hasta nuevo aviso. Gracias por su compresión” . Luego, en otro mensaje aclaró que junto a su equipo se estaban tomando un tiempo para rediseñar y reorganizar la revista.

El fin de una era: Magaly Medina oficializa la suspensión de su revista en 2017. Foto: Magaly Medina/Twitter

Hasta el día de hoy no hay rastro de que este magazine, que estuvo en el mercado por más de una década. La noticia en su momento causó polémica, pues sus seguidores se mostraban tristes con la decisión, mientras que otros lo celebraron.

Al fin y al cabo, Magaly Medina es en la actualidad una de las mujeres más poderosas del medio y sigue vigente en la pantalla chica, logrando picos de rating en su actual programa Magaly TV, la firme y espera a miles de peruanos todas las noches para mostrarles los ampays más polémicos, entre los personajes de la farándula local.