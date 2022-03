Kim Kardashian presume un tatuaje especial que Pete Davidson le dedicó

¡Más enamorados que nunca! Kim Kardashian sigue compartiendo con sus seguidores de las redes sociales todos los gestos de amor que tiene con su novio, Pete Davidson. La empresaria, quien hace poco sorprendió al recibir un regalo de Ariana Grande, volvió a usar sus plataformas para mostrar el último tatuaje que el comediante se hizo en honor a ella.

¿Qué dice el nuevo tatuaje de Pete Davidson?

Durante las primeras horas del pasado sábado 26 de marzo, Kim Kardashian compartió una foto del tatuaje que Pete Davidson se hizo en honor a ella. Este nuevo arte que se plasmó al estrella de SNL alude a la carrera profesional que está estudiando la empresaria.

“Mi chica es abogada” es el mensaje impregnado en la piel del comediante, específicamente en su clavícula izquierda. En su última visita al show de Ellen DeGeneres, la protagonista de “Keeping up with the Kardashians” reveló que, si bien su novio tenía varios tatuajes dedicados a ella, este era su favorito: “Tiene algunos tatuajes, algunos lindos. Mi favorito dice: ‘Mi chica es abogada’”.

"Mi chica es abogada", es uno de los tatuajes que Pete Davidson dedicó a la empresaria. Foto: Instagram Kim Kardashian

¿Por qué este tatuaje es especial para Kim Kardashian?

Recordemos que Kardashian le había dicho previamente a Vogue Hong Kong que estaba estudiando Derecho. Además, la celebridad también es conocida por participar activamente en distintos casos de apoyo social.

“Tenía que ser muy diligente en el estudio y dedicar cada minuto libre que tenía. Me apasiona mucho la reforma de la justicia penal y quiero abogar por aquellos que siento que fueron condenados injustamente”, comentó.

La empresaria también dejó en claro que este deseo suyo se vio influenciado por su padre. “Pasar tiempo con mi padre en su oficina definitivamente me influenció”, señaló en la misma entrevista para el medio.

Kim Kardashian protagonizó portada de Vogue Hong Kong. Foto: Vogue

Además, la famosa confesó que la prueba inicial para estudiar la carrera la hizo pasar por momentos difíciles, ya que la desaprobó tres veces antes: “Esto no fue fácil ni se me entregó. ¡Reprobé este examen tres veces en dos años, pero me levanté cada vez y estudié más y lo intenté de nuevo hasta que lo logré!”.