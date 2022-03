Karen Schwarz responde a las críticas sobre su cuerpo: “¡Esta soy yo!”

Karen Schwarz no toleró más los comentarios negativos sobre su físico y decidió responder a sus detractores. La modelo, quien tiene más de 3 millones de seguidores en redes sociales, decidió publicar una fotografía en su cuenta oficial de Instagram indicando su posición al respecto.

¿Qué dijo Karen Schwarz?

La también conductora de espectáculos tuvo dos embarazos y se siente orgullosa de cómo luce su figura actualmente. Este domingo 27 de marzo, Karen Schwarz no se guardó nada y respondió a quienes comentan negativamente sobre su cuerpo.

“Con mis aciertos y mis desaciertos, mis sueños, mis fracasos, con mis operaciones, mis cambios de look (no tan seguidos), con mis locuras, mis lágrimas, mis virtudes y mis defectos, con mis chillidos, con mi fidelidad y lealtad, con este amor que llevo por dentro y con todo lo que me falta por escribir, me presento. Esta soy yo”, dijo en un largo texto.

Además, se refirió a sus haters: “Para los criticones y criticonas expertos en cuerpos, sí sé que tengo celulitis, sé que tengo estrías, sé que soy flaca pero no tonificada y un sinfín de detalles más”.

Karen Schwarz se defiende de los haters en redes sociales. Foto: Instagram

PUEDE VER: Karen Schwarz se emociona al asistir a la primera presentación artística de su hija Antonia

Karen Schwarz defiende a las mujeres en general

De igual manera, la influencer se refirió a las seguidoras que en algún momento dudaron de su seguridad frente al espejo: “Hago este post porque nosotras como mujeres somos juzgadas por nuestros cuerpos, si eres flaca, si eres gorda, si eres alta, si eres chata”.

“Hablar del cuerpo de otra mujer para criticar, sin saber que tal vez tiene una enfermedad, sin saber cuánto ha sufrido porque no se siente cómoda, sin saber su verdadera historia, sin saber cuánto ya le dolió por ser juzgada por su propia familia, no tiene derecho a ofender a otra mujer solo porque para ti es normal”, finalizó.