Karen Dejo en contra de pensamientos machistas: “Nos etiquetan por ser extrovertidas y coquetas”

Karen Dejo sigue sus proyectos personales a pesar de estar alejada de la televisión desde hace varios meses. Es por ello que se ha dedicado a conducir un programa que se transmite por sus redes sociales y se llama “Tik top de Karen Dejo”.

Su producción audiovisual está enfocada en hablar y presentar los nuevos éxitos musicales que van saliendo cada semana. En la última edición del programa, la modelo comentó el hit del momento de la cantante brasileña Anitta, “Envolver”, que se ha convertido en un challenge que todo el mundo baila para viralizarla en la red social TikTok.

En ese sentido, la ex chica reality Karen Dejo aseguró: “Los deseos femeninos, de una mujer. Es una letra completamente provocativa, coqueta, y también nos comenta que las mujeres podemos ser libres, sin pedir disculpas a nadie por nuestra naturaleza seductora (…). Bueno, es que es cierto. Algunas veces las personas nos etiquetan por nuestra naturaleza de ser así, extrovertidas, coquetas e imponentes, pero no. Es muy particular de cada mujer sentirse linda, bonita y totalmente sexy. No tiene nada que ver con el físico”.

Karen Dejo habló después de chocar a motociclista

La influencer Karen Dejo dejó preocupados a muchos de sus seguidores luego de que se diera a conocer la noticia que chocó con un conductor de moto en el distrito de Miraflores y necesitó de la ayuda de los bomberos para que auxiliaran al joven. No obstante, el accidente no pasó a mayores.

De esa forma, detalló: “Una moto venía al lado derecho; la vi y estábamos a punto de chocar, menos mal que él reaccionó y yo también. Si no, el impacto hubiese sido más fuerte. Me asusté horrores. Él cayó con la moto, pero no le pasó nada a la moto; mi carro tiene un rasguñito. Él ya está bien. Llamamos a los bomberos y le dijimos que se tranquilizara porque se quería parar. Más allá de todo esto, lo importante es que el chico está bien”.

Karen Dejo y Christian Buhler son ampayados

La conductora Karen Dejo fue vista por las cámaras de “Magaly TV, la firme” saliendo de una discoteca miraflorina junto con el empresario Christian Buhler en la madrugada del pasado domingo 20 de marzo. El reportaje se emitió un día después.

El programa se contactó con el joven en mención, quien no pertenece al medio artístico, pero no estuvo muy cómodo al referirse al tema. Es por ello que señaló: “No sé de qué estás hablando. La verdad es que yo la conozco, (pero) mi vida personal es mi vida personal (…). Me jaló a mi casa y preparamos algo de comer”.