¿Qué enfermedad sufre Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith?

Jada Pinkett Smith, Will Smith y Chris Rock protagonizaron uno de los momentos más comentados de los Oscar 2022, luego de que el comediante se mofara de la enfermedad que la actriz viene intentado superar desde hace años y su esposo lo golpeara en la cara durante la ceremonia en vivo. A partir de esto, muchos se han preguntado cuál es la condición que sufre Jada . Aquí te contamos todo sobre el tema.

¿Qué es la alopecia, condición que padece Jada Pinkett Smith?

Para los seguidores de Jada Pinkett Smith y Will Smith, la nueva apariencia de la locutora del podcast “Red Table Talk” no es sorpresa. Previamente, la actriz ya había anunciado su condición por medio de sus redes sociales.

De acuerdo a lo que informó el portal People en Español, Jada Pinkett Smith sufre una enfermedad autoinmune que le provoca alopecia, la cual ataca los folículos pilosos y produce calvicie. De acuerdo al portal Merck’s Manual of the Materia Medica, esta condición es más conocida como la pérdida de cabello incontrolable. Se sabe que esta enfermedad es causada por:

Fármacos (incluidos agentes quimioterapéuticos)

Infecciones

Trastornos sistémicos

Lupus eritematoso sistémico

Trastornos endocrinos

Deficiencias nutricionales

Anomalías primarias del tallo del cabello

Enfermedades autoinmunes (el cual sería el caso de Pinkett Smith)

Envenenamiento por metales pesados

Afecciones dermatológicas raras como la celulitis disecante del cuero cabelludo

Jada Pinkett Smith reveló que sufría alopecia en 2018

Hace cuatro años, Jada Pinkett Smith habló, por primera vez, de su condición, tras grabar un episodio de “Red Table Talk”. Aquella vez vistió un turbante en la cabeza. “Estoy lidiando con algunos problemas de pérdida de cabello”, dijo al iniciar su mensaje.

Más adelante, habló sobre los detalles de cómo la alopecia afectó su vida emocionalmente: “Fue terrorífico cuando comenzó. Un día estaba en la ducha y de repente tenía en mis manos mechones enteros de pelo que se estaban cayendo. Fue uno de esos momentos en mi vida en los que me quedé literalmente temblando de miedo. Mi pelo siempre fue una gran parte de mí. Cuidarlo era un hermoso ritual. Siempre tuve la opción de tener pelo o no y un día, de repente, ya no la tenía más”.

¿Qué es lo último que había dicho Jada sobre su enfermedad?

En vez de ocultarla con temor o vergüenza, la celebridad ha pasado por el proceso de aceptar su enfermedad y respetar todos los cambios que esta pueda provocar en su cuerpo.

En un breve video que Jada subió a sus redes sociales, la actriz anunció que su condición había empeorado y que decidió rapar por completo su cabello: “Mamá tendrá que hablar del cuero cabelludo para que nadie piense que he tenido una cirugía cerebral o algo. La alopecia y yo vamos a ser amigas, ¡punto!”.