Doja Cat generó una gran controversia entre sus fans latinoamericanos luego de haber sido acusada de soberbia tras su llegada a Paraguay para un concierto. Luego de varios días de críticas, la rapera se pronunció extensamente en sus redes sociales y lamentó sus comentarios en torno al problema.

¿Qué pasó? Según expusieron los propios usuarios, la rapera estadounidense mostró una actitud arrogante luego de cancelar su presentación en el Festival Asunciónico debido a las condiciones climáticas. En redes sociales se quejó porque ninguno de sus fanáticos se presentó en el hotel para despedirla; sin embargo, no consideró que la capital había sufrido severas inundaciones.

“Hubo una tormenta en Paraguay, el show se canceló. Cuando me fui la mañana siguiente, ninguna persona estaba afuera del hotel esperándome”, se quejó en Twitter.

La cantante intentó explicar su versión de los hechos sobre lo ocurrido en Paraguay.

Luego de esto, Doja Cat habría respaldado opiniones fuera de lugar de otros seguidores, quienes arremetieron contra la realidad económica y social de Paraguay. Diversos cibernautas de todas partes de Latinoamérica se unieron para ‘cancelar’ a la artista extranjera.

Esto dijo Doja Cat

Luego de recibir gran número de críticas e incluso sugerir que se retiraría de la música, la cantante reflexionó sobre su conducta y publicó un extenso mensaje en Twitter.

En su declaración, lamentó haber despotricado contra sus propios fans. “Le debo mucho a la gente, pero también me debo mucho a mí misma. Me debo la oportunidad de ser una buena persona. (...) Vine aquí porque sé que es algo nuevo. Nuevas personas, nuevas cosas, nuevas historias que aprender. Vine y no di lo suficiente ”, expuso.

Doja Cat se arrepiente de sus desatinados comentarios contra fans paraguayos.

Aunque horas antes había asegurado que no lamentaba sus palabras, Doja Cat se resarció y aclaró que sí estaba afligida por las consecuencias de sus actos.

Doja Cat se arrepiente de sus desatinados comentarios contra fans paraguayos.

Doja Cat sugirió que se retiraría de la música

Luego del problema suscitado con sus fans paraguayos, Doja Cat cambió su nombre de usuario a ‘I quit’ (renuncio), lo que hizo pensar a sus seguidores que se tomaría un tiempo alejado de la música.