Claudia Zevallos, la peruana que se abre paso en Hollywood con la cinta “El milagro de Tyson”

Gracias a su gran talento, la peruana Claudia Zevallos se alista para el estreno de la cinta estadounidense “El milagro de Tyson”, historia sobre un chico con autismo y poco deportista, quien no deja que nada ni nadie lo amilane en su deseo por convertirse en un campeón de maratón con el fin de volver a conectar con su padre.

Esta película marca el inicio de la carrera de la actriz nacional para conquistar Hollywood. Ella radica hace 10 años en el país norteamericano y quiere dejar el nombre del Perú en lo más alto de la meca del cine.

En la producción, Claudia Zevallos encarna a una profesora latina y comparte roles con Amy Smart (“El efecto mariposa”), Barkhad Abdi (Nominado al Oscar por “Capitan Phillips2), Layla Felder, Jody Thompson, Major Dodson, Reno Wilson, entre otros.

Claudia Zevallos habla de su personaje

“Mi personaje es la única latina, es la profesora Fernández. Ella es un personaje que es esencial en la película por el malentendido que hay en clases. Ella provoca que Tyson se vaya de la clase y, gracias a ello, él ve el póster de la maratón. Luego de su error, la profesora se convierte en una persona que lo apoya muchísimo, no es un personaje grande, pero sí es esencial. Espero poder cargar con tanta responsabilidad de llevar el nombre del Perú”, comentó en un comunicado Claudia Zevallos desde Los Ángeles, Estados Unidos.

“La película tiene un mensaje muy potente porque muestra la discriminación que hay por alguien diferente, incluso en la propia familia. Me siento emocionada de haber compartido roles con Amy Smart, Barkhad Abdi, ¡te imaginas! Él estuvo con Tom Hanks, en la película ‘Capitan Phillips’, y Reno Wilson, que es divino”, añadió la peruana que se emociona de recordar su tierra.

Claudia Zevallos habla de su personaje. Foto: Producción El milagro de Tyson/Prensa

Claudia Zevallos y sus inicios

Una de las primeras películas de Claudia Zevallos fue “Day of Days”, que protagonizó junto al legendario actor Tom Skerritt. “Me considero muy suertuda, porque era un film donde solo había dos personajes, Tom y yo. Cuando me llegó este libreto sentía miedo y mucha emoción, mucha presión de tener un libreto donde solamente eres tú y una leyenda del cine”, recordó.

“Sin embargo, nos fue increíblemente bien, aprendí mucho de Tom, fue muy lindo conmigo. La película terminó entrando al festival de cine en Miami, él se ganó el mejor actor y yo la mejor actriz”, mencionó la actriz que está ilusionada de que los peruanos vean su trabajo por primera vez.

Asimismo, hizo un llamado a todos sus compatriotas para que vean la cinta donde participa.

“Espero que todos vean ‘El milagro de Tyson’ y que me quieran, que me acepten, que me den una buena bienvenida. El estar acá trabajando en todo lo que uno quiere no es fácil, pero con mucho esfuerzo y sacrificio todo es posible, así como en la película”, finalizó.