Andrea San Martín sorprende a sus seguidores al hacer challenge de Anitta en fiesta

Andrea San Martín viajó hasta Chincha junto con un grupo de amigos cercanos para divertirse como hace mucho tiempo no lo hacía. Después, la ex chica reality subió a sus redes sociales unos videos de la fiesta a la que asistió durante la madrugada de este domingo 27 de marzo.

En las declaraciones que dio horas antes de la reunión con sus amigos, la empresaria contó que después de mucho tiempo estaba saliendo a bailar debido a la pandemia y a su vida maternal, que le hizo enfocarse en sus dos pequeñas. No obstante, también reveló que, aunque conocía a su pareja Sebastián Lizarzaburu hace ocho años, nunca antes habían salido a bailar juntos y no sabía cómo era estar en un evento así con el fisicoculturista.

La conductora Andrea San Martín sorprendió a todos sus seguidores al compartir en sus cuenta oficial de Instagram el momento exacto en que se tiró al piso para hacer el conocido baile de la brasilera Anitta del tema “Envolver”. Como se vio en imágenes, la joven lucía un escotado vestido negro que mostraba su figura.

Andrea San Martín está feliz con los logros de su hija mayor

La ex chica reality Andrea San Martín siempre ha dejado ver cómo es la crianza de sus dos hijas. En esta oportunidad, la influencer detalló los logros de su pequeña con Sebastián Lizarzaburu, quien ingresó a la primaria.

De acuerdo a lo dicho, los primeros días en el colegio son para que se adapte a su nueva rutina. Por ello, señaló: “Ella es una niña súper responsable, pero también distraída like me (como yo). Estoy segura de que se le van a pasar algunas cosas, pero ¡a quién no! Es una etapa 100% nueva para ella y seguro probaremos distintas herramientas de apoyo hasta que encuentre la que más le acomode y la ayude… Hoy aprendió a hacer su mochila”.

Andrea San Martín dejó de lado su operación por gastos escolares

La modelo Andrea San Martín reveló que desde hace mucho tiempo viene reprogramando una operación ocular que debe hacerse, y que este mes en particular está cancelada la posibilidad de que pueda realizarse dicha intervención.

En ese sentido, aseveró: “Marzo es un mes de chambear, de organizarme. Todavía no he visto los nuevos horarios de los talleres de las niñas y necesito que se acoplen a las nuevas rutinas para que no se estresen. Estoy como en un mes de transición para ellas y para mí, pues hay prioridades”.