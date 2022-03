Presentadora del Oscar sobre Dicaprio: Quiere dejar un planeta más verde a sus novias

Esta gala de los Premios Oscar 2022 ha dejado algunas sorpresas. Uno de los momentos que despertó más carcajadas entre los asistentes fue una referencia que Amy Schumer, presentadora del evento, hizo sobre Leonardo Dicaprio y sus parejas. La también actriz resaltó en un inicio la lucha ambientalista del actor.

“Leonardo Dicaprio, ¿qué puedo decir sobre él? Ha hecho mucho para luchar contra el cambio climático y dejar un planeta más limpio y verde para sus novias”, sostuvo Schumer. “Porque él es mayor y ellas menores... Ustedes entienden”, complementó la humorista.

Camila Morrone, actual novia de Dicaprio, tiene 24 años, mientras que el protagonista de “Titanic” cumplió 47 en noviembre pasado. El aclamado actor no entabla relaciones amorosas con mujeres mayores de 25 años, apunta la revista Vanidades basada en un gráfico de Reddit. Gisele Bündchen habría sido la compañera más joven de Leonardo Dicaprio: estuvieron juntos cuando ella tenía 18 años y él 24.

La película "No mires arriba", protagonizada por Dicaprio, no recibió buenos comentarios de la crítica. Foto: composición LR/Netflix

Amy Schumer recordó críticas contra “No miren arriba”

En otro momento de su monólogo, Amy Schumer arremetió contra la película “No miren arriba”, esta noche presente en las categorías de mejor película, guion original, banda sonora y montaje. Pese a contar con grandes estrellas, el largometraje no fue bien recibido por los especialistas.

“‘No miren arriba’ está nominada, ¡sí! Creo que los miembros de la Academia no miran las críticas ”, señaló Schumer, lo que ocasionó carcajadas en todo el teatro. El film dirigido por Adam McKay solo obtuvo un 56% de aprobación entre los periodistas de cine en Rotten Tomatoes.

La trama de “Don’t look up”, su título en inglés, se centra en un profesor y una estudiante de astronomía, quienes descubren que el fin del mundo está por llegar a causa de un asteroide. Ante ello, deciden advertir a las personas con la ayuda del Gobierno norteamericano. Sin embargo, no obtienen una respuesta positiva, por lo que buscan el apoyo de los medios de comunicación, pero todo resulta en vano en una sociedad tan consumista y ególatra.