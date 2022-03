Adrián Bello sobre “Hasta que nos volvamos a encontrar”: “Es normal que haya críticas”

Adrián Bello está haciendo historia en Netflix al ser uno de los músicos incluidos para conformar la banda sonora de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, cinta dirigida por Bruno Ascenso y protagonizada por Stephanie Cayo y Maxi Iglesias.

El cantante peruano habló en exclusiva con La República para contar más detalles de su vida y cómo fue su viaje dentro de la música.

¿Cómo nació tu pasión por la música?

Empecé a hacer música cuando era chico. Desde los 11 o 12 años empecé a escribir mis primeras canciones. Cuando recuerdo esa época, pienso en que mis canciones eran súper románticas. Yo no vivía ningún tipo de romance, pero conectaba con las canciones súper emotivas.

En el colegio, empecé a participar en las presentaciones. También tuve mi primera banda y, a los 16 años, empecé a tomar mis clases de canto. Estaba en un proceso de crecimiento, era muy ‘chibolo’. Era tímido, me daba vergüenza cantar. Yo estaba en un colegio de hombres, me sentía un poco limitado y el arte no era algo muy explorado en esa época.

Tuve bastantes episodios en los que me alejé de la música. Por eso, saliendo del colegio, no me dediqué a la música inmediatamente. Estudié comunicaciones porque sentía que era con lo que más me identificaba. No tenía muchos referentes cercanos que estuvieran enfocados en la música. Tenía miedo de estudiar algo más artístico y me fui a lo seguro.

Después de unos años, empecé a estudiar una maestría en fotografía. Me gustó muchísimo y me abrió la cabeza hacia el arte, a conectar conmigo mismo. Es ahí cuando me contacté con mi ahora productor y empezamos a hacer música juntos.

¿Qué te animó a grabar tu primer disco en inglés?

El blues era uno de los géneros que me llamaba mucho la atención en ese entonces. Contacté a mi productor y le dije que yo tenía algunas composiciones y que quería hacer algo. Así fue que trabajamos en mi primer álbum, que se llama “Apprentice”. Este es un disco todo en inglés, bastante distinto a lo que estoy haciendo ahora. Como había escuchado muchos de esos géneros ‘anglo’, finalmente todas mis composiciones se iban por ese lado. Yo tengo cierta facilidad con el inglés y escribí en ese idioma.

Con el español, me daba como que cierto reparo, no encontraba como un balance entre lo romántico que a veces soy y la profundidad que quería transmitir, sin caer en el cliché. Tenía una sensación de no encontrarme en el español en ese entonces.

¿Por qué en pandemia diste el paso de componer música en español?

En la pandemia nació mi primera canción en español. Cuando me empecé a sentir cómodo componiendo en español, grabé “Escondidos” una colaboración junto con el artista mexicano Jósean Log. Me animé a escuchar más artistas mexicanos, más artistas de la región. Empecé a buscar referentes también en español y siento que me encontré con mi idioma en cuanto a la composición.

Empecé a escuchar boleros, bosa nova y todos esos géneros románticos. Al principio, me conecté con el soul porque tenía mucho sentimiento. Después, me puse a hacer todas esas canciones que salieron en los años “pandémicos”. No sé si podría decirte cuál es ‘mi sonido’, estoy en una constante búsqueda de descubrirlo. Estoy en una etapa en la que exploro con la música y quisiera que ‘mi sonido’ se perciba más allá del género de mis canciones. Quisiera pensar que hay rasgos en mi voz o en mi forma de componer que me representan.

¿Cómo fue tu experiencia al colaborar con la cantante Ximena Sariñana?

En realidad, “Explosión” (la canción grabada junto con Ximena Sariñana) se iba a lanzar antes de “Escondidos” porque pasaría del inglés al español. Lastimosamente, por trámites de la disquera y agendas diferentes, no se pudo hacer. Finalmente, salió ese detalle, no me importó mucho porque lo que más me emocionaba era sacar una canción con ella. Ella es una artista grande, talentosa, y su propuesta la ‘rompe’ en México, Latinoamérica y Estados Unidos. Cuando ella me dijo para grabar, sentí que se había confundido con otro artista.

¿Qué nos podrías decir de tu próximo disco?

Entre mayo y junio, se lanzará mi disco. En él, quiero recopilar todo este tiempo que ha pasado en el que llevo haciendo música en español y todo este proceso de exploración. Yo soy fiel creyente de que los discos tienen que ser el reflejo del artista. Este será un álbum que tiene todos los géneros que vengo explorando y habla no solo de amor, sino también temas como el aceptar y afrontar la muerte.

Ya quiero compartirlo, tiene un par de colaboraciones que sé que sorprenderán.

¿Cómo te sientes luego de que tu canción “Volver atrás” apareciera en “Hasta que nos volvamos a encontrar”?

En primer lugar, me siento muy feliz de que la canción esté llegando a más personas. El videoclip de “Volver atrás” me hace muy feliz porque es una producción realizada con mis amigos, gente que admiro mucho. Es lindo saber que el trabajo de tantas personas sea del agrado del público.

La película ha provocado diferentes reacciones del público, ¿qué opinas sobre las críticas en las redes sociales?

Cualquier película o pieza creativa está sujeta a críticas, tanto positivas como negativas. Se quiera o no, es parte de ello. Honestamente, yo estoy feliz de que la canción esté en la película. Me pone muy contento que Lucho (Quequezana) haya escogido uno de mis temas. Es un honor estar en Netflix y que mi nombre aparezca en los créditos. Logré concretar una meta de vida. Es normal que haya críticas porque es una película que generó mucha expectativa.