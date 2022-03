Susy Díaz afirma estar soltera: “Es momento de darme vacaciones en el amor”

Susy Díaz fue entrevistada en el programa “Estás en Todas” de América Televisión y se animó a hablar sobre su vida amorosa y cómo se encuentra a nivel sentimental. Eso sí, también contó que se encuentra en constante apoyo a su hija Flor Polo luego de su separación con Néstor Villanueva.

La rubia aclaró que se encuentra junto a su descendiente y nietos en su casa. Además, contó que no ha encontrado un nuevo amor, aunque los pretendientes no le faltan en su vida diaria: “Soltera, pero feliz, porque siempre me hacen mi mantenimiento”, dijo, pero luego aclaró que se refiere al mantenimiento de sus uñas y extensiones.

“¿Soltera pero no sola?”, cuestionó Natalie Vértiz. “Feliz. Es momento de darme vacaciones en el amor”, declaró la excongresista. Además, dio detalles sobre su amiga Daysi Araujo, quien le ha querido presentar a un juez: “Mis amigas siempre me presentan amigos”, manifestó.

Susy Díaz y Flor Polo usan cábalas para “alejar malas vibras”

El programa sabatino “Estás en Todas” visitó la casa de Susy Díaz, quien se encuentra viviendo, por ahora, con su hija Flor y sus nietos. Es así que aprovecharon en mostrar sus cábalas favoritas y por qué las usan.

“Le encanta el rojo y aparte que da vida”, comentó ‘Florcita’. También señalaron cuáles son algunas de sus cábalas favoritas, siendo una de ellas un bowl de limones como centro de mesa. “Para alejar la mala vibra, (Susy) pone todas las semanas estos limones para que absorban la mala energía”, mencionaron.

Susy Díaz anunció que Flor Polo ingresará a la política

Susy Díaz se presentó en “Amor y Fuego” para comentar el ampay que tuvo Néstor Villanueva con la bailarina Sofía Cavero e indicó que su hija Flor Polo ingresará a la política para ‘seguir sus pasos’.