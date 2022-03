Stephanie Cayo y Maxi Iglesias: ¿qué otras parejas se enamoraron durante las grabaciones?

La pareja conformada por Stephanie Cayo y Maxi Iglesias continúa acaparando los titulares de la prensa de espectáculos y de cine a propósito del estreno de la película que protagonizan: “Hasta que nos volvamos a encontrar”, cinta que fue dirigida por Bruno Ascenzo y producida por Netflix. La química entre la dupla de actores fue tanta que trascendió las pantallas y mantienen una relación sentimental.

En esa línea, ambos actores se suman a la lista de intérpretes que terminaron enamorándose de su compañero de rodaje. Su vínculo afectivo surgió en las grabaciones, en las locaciones de Cuzco, Puno y Paracas.

A propósito de su romance, conoce qué otras celebridades del mundo del espectáculo terminaron enganchados de sus coprotagonistas durante las grabaciones de una producción audiovisual.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Su historia de amor comenzó con el rodaje del filme “La última canción” en 2009. Pese a que la película recibió reseñas negativas, fue emocionante ver cómo el amor de Cyrus y Hemsworth floreció en la pantalla.

Tras ello, pasaron de estar comprometidos en 2012 a separarse en 2013. Sin embargo, en el 2016 coincidieron nuevamente y se casaron dos años más tarde. No obstante, se distanciaron de manera definitiva ocho meses después.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se divorciaron tras 8 meses de haberse casado.

Andrew Garfield y Emma Stone

Ambos actores coincidieron en el rodaje de “El increíble hombre araña”, donde el actor interpretaba al personaje arácnido y Emma Stone a Gwen Stacy. No obstante, su amor escapó del libreto.

La dupla de artistas inició una relación en que oficializaron al aparecer juntos como pareja en las alfombras rojas. Su romance duró cuatro años, de 2011 a 2015. De acuerdo al portal Us Weekly, su ruptura se habría debido a sus apretadas agendas.

A la fecha, Emma Stone está casada con el cómico Dave McCary.

La historia de amor de Andrew Garfield y Emma Stone.

Rooney Mara y Joaquin Phoenix

Se conocieron en el rodaje de “Her”, pero en aquel entonces Rooney Mara mantenía una relación con el director Charlie McDowell. Tres años más tarde, volvieron a coincidir en la película María Magdalena, donde se enamoraron. Desde entonces han permanecido juntos.

Joaquin Phoenix y Rooney Mara se convirtieron en padres de un niño en septiembre del 2020 y este lleva el nombre del difunto hermano del cineasta: River Phoenix.

Joaquin Phoenix y Rooney Mara esperan su primer hijo

Rose Leslie y Kit Harington

Esta pareja es la excepción a la regla, pues se conocieron en el set de la popular serie de HBO “Juego de tronos” y no en una película romántica.

La relación de Harington y Leslie comenzó en el 2012, vivieron una separación y luego se reconciliaron; pero fue hasta el 2016 cuando confirmaron su noviazgo. Dos años más tarde, en el 2018, la pareja contrajo nupcias.

Kit Harington y Rose Leslie se conocieron durante el rodaje de la segunda temporada de Game of Thrones en 2011.

Fue en septiembre de 2020, cuando confirmaron la noticia del embarazo de Leslie a una revista inglesa. Desde esa fecha, han decidido mantener las noticias sobre su bebé lo más alejadas del foco mediático.

De acuerdo a varios reportes, en febrero de 2021, la pareja dio la bienvenida a su primer bebé al mundo.

Blake Lively y Ryan Reynolds

“Linterna verde” fue la película que los unió. Ryan Reynolds había estado casado con Scarlett Johansson y Blake Lively había terminado una relación con su compañero de elenco de “Gossip girl” Penn Badggley. Se confirmó que mantenían una relación sentimental en el año 2011.

Al año siguiente, la pareja se casó en Mount Pleasantt, Carolina del Sur. Actualmente, tienen tres hijos y son una de las duplas favoritas de Hollywood por la armonía y afinidad que demuestran a menudo en sus redes sociales.

Tom Holland y Zendaya

Los rumores de un romance entre ambas celebridades estuvieron presentes desde el inicio de la primera película del “Hombre araña”, protagonizada por Tom Holland. Sin embargo, su vínculo afectivo no se confirmó hasta el verano del 2017, cuando fueron captados besándose al interior de un auto.

En el rodaje de la siguiente película “Spider-Man: No Way Home”, la productora Amy Pascal les aconsejó evitar el noviazgo.

“Me llevé a cada uno por un lado, cuando los elegimos por primera vez y les di una charla. No vayas ahí, simplemente no lo hagas. Inténtalo. Les di el mismo consejo a Andrew y Emma. Puede complicar las cosas, ¿sabes? Y todos me ignoraron”, fue la declaración de Amy Pascal a The New York Times.

Ashton Kutcher y Mila Kunis

Se conocieron en 1998 cuando eran unos adolescentes, filmando la emblemática serie “The 70s show”. En 2005, Kutcher dejó la serie y sus caminos se separaron, aunque mantuvieron una amistad.

En 2011, varios años después, volvieron a reencontrarse luego de que ambos rompieran con sus anteriores parejas. En 2012, formalizaron su relación y hoy tienen una linda familia.