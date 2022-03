Samuel Suárez afirma que le gustó película de Stephanie Cayo: “Muy tierna, la recomiendo”

El estreno de la primera película hecha en Perú por Netflix, “Hasta que nos volvamos a encontrar”, ha generado una marcada polaridad en las redes sociales durante los últimos días. Muchos critican que Stephanie Cayo haya sido la elegida para protagonizar esta cinta, mientras que otros señalan que la historia no cuenta con un guion sólido y que se pudo aprovechar mejor los paisajes de nuestro país.

Sin embargo, también hay defensores que resaltaron el trabajo realizado por Bruno Ascenzo y compañía, como es el caso de Samuel Suárez. El líder de Instarándula elogió la producción y resaltó las actuaciones de sus protagonistas, así como la historia de amor que presenta.

Samuel Suárez elogia la película “Hasta que nos volvamos a encontrar”

“A mí, particularmente, me encantó. Estuve todo el momento con mi sonrisita, suspirando, matándome de la risa, muy entretenida, en Netflix. Lo que disfruté de esta película fue la fotografía, cómo venden Cuzco, las locaciones, Puno, Paracas, visualmente hermoso”, inició en Instagram.

“La picardía de Stephanie Cayo, la divertida Wendy Ramos. No les miento que después de ver la película me provocó enamorarme. Muy bonita, muy tierna, la recomiendo. Si quieren divertirse, la van a disfrutar”, añadió.

Samuel Suárez se someterá a la manga gástrica

Fiel a su estilo, Samuel Suárez suele interactuar con sus seguidores de Instagram a diario para comentar sobre los últimos chismes de la farándula. No obstante, ‘Samu’ también suele contarle a sus ‘ratujas’ sus planes a futuro en el aspecto personal, como cuando reveló que se encontraba bastante nervioso porque en los próximos días se sometería a la operación denominada ‘manga gástrica’.

“Estamos ya en la cuenta regresiva, así que estoy, desde el día de mañana, iniciando una dieta que el doctor me mandó, bastante rigurosa, con el objetivo de que no haya ninguna complicación en el momento de la intervención. Algunos órganos tienen que desinflamar para ese día. No les miento que estoy bastante nervioso, pero a la vez tranquilo porque sé que voy a cambiar mi vida, voy a ganar salud, voy a poder realizarme una segunda intervención”, señaló.