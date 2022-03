¿Quién fue Taylor Hawkins? Biografía del baterista de Foo Fighters fallecido a los 50 años

El baterista de la banda Foo Fighters, Taylor Hawkins, fue hallado muerto la noche del viernes 25 de marzo en Bogotá, poco antes del concierto que tenían previsto en esta ciudad. Según medios locales, el cuerpo del músico fue encontrado en el mismo hotel donde se hospedaba el grupo de rock.

“La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre”, comentó la banda en Twitter, aunque no dieron detalles sobre la causa del fallecimiento de Hawkins.

Taylor Hawkins falleció a los 50 años. Foto:EFE

Bografía de Taylor Hawkins

Taylor Hawkins nació en Texas (Estados Unidos), el 17 de febrero del 1972. Desde niño mostró interés por la música y se formó como tal en el conservatorio de Laguna Beach, California. Aunque su especialidad era la batería, también tocaba piano y guitarra, además de que era cantante.

Hawkins empezó a tocar en bandas de su ciudad desde joven. Junto con sus amigos formó Sylvia, el primer grupo del que se conoce registro discográfico de su música. Luego de tocar en la Sass Jordan Touring Band, fue convocado por Alanis Morissette para unirse a su banda, Sexual Chocolate.

Ozzy Osbourne, Ringo Starr y Paul Stanley fueron algunas de las estrellas de rock que se pronunciaron sobre la muerte de Taylor Hawkins. Foto: Composición GLR

En 1997, el ex Nirvana Dave Grohl invitó a Taylor Hawkins para ser parte de Foo Fighters. El reto de tocar la batería en el grupo de uno de los mayores ejecutores del instrumento en el rock fue aceptado con “nervios” al principio, contó Hawkins a OC Weekly. “Cuando lo llamé y dije: ‘Oye, estoy buscando a un baterista”, él dijo ‘Sabes que soy tu tipo’. Creo que tuvo que más que ver con nuestra relación personal que con algo musical ”, señaló Grohl el año pasado en entrevista con 95,5 KLOS.

Entre los artistas que inspiraron a Taylor Hawkins están Stewart Copeland de The Police, Roger Taylor de Queen y Phill Collins. Durante su carrera con Foo Fighters grabó 9 discos de estudio, entre ellos los aclamados por la crítica “In you honor” (2005) y “Wasting Light” (2011). Durante los conciertos en vivo, solía dejar la batería para cantar clásicos del rock como “Under Pressure” (Queen y David Bowie) o “Rock n’ roll” (Led Zeppelin).

“Podía pulverizar el kit (de batería) en ‘The pretender’, tocarla como una canción en ‘Learn to fly’ o agregar un toque funky a una pista como “Shame shame”. Era más que el equivalente de Grohl, era su cómplice ”, escribió sobre Taylor Hawkins Mark Savage, crítico de música de la BBC.

