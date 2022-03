Oscar 2022: ¿quiénes serán los presentadores de la ceremonia?

El evento de los Premios Oscar se llevará a cabo el domingo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Se espera que este año la gala más importante del séptimo arte presente cambios tras los años de pandemia.

En el 2021, los organizadores del evento sorprendieron a los televidentes al anunciar que no habría números musicales dentro de la transmisión, sino que los intérpretes se presentarían antes del espectáculo, sin público, mientras todas las estrellas desfilaban por la alfombra roja. Esto causó muchas molestias entre los fanáticos debido algunos no pudieron oír a los nominados a “Mejor canción” debido a que las cadenas de TV decidieron omitir dicha parte y no transmitirla en sus señales.

Buscando remediar ese episodio, este año se anunció que sí se presentarán los temas nominados y se espera contar con la presencia de Beyonce, Billie Ellish y Sebastián Yatra. Además, se incluirá un número especial donde se cantará la pegajosa canción de “Encanto”: “No se habla de Bruno”.

¿Quién conducirá los Premios Oscar 2022?

En la gala de este año serán varios los presentadores que se pongan al frente de la ceremonia. Muchos de ellos para anunciar números musicales, diferentes secciones y para entregar los premios. Además, se confirmó la presencia de los ganadores del año pasado, que suelen entregarle la estatuilla a los vencedores actuales.

Sumado a ello, y después de muchas especulaciones, la Academia ha elegido a tres mujeres para dirigir el show : Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes. Cada una subirá al escenario por alrededor de una hora para conducir la ceremonia. Será la primera vez en que tres mujeres sean quienes presenten el evento internacional.

Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes serán las conductoras de los Premios Oscar 2022. Foto: Instagram.

Las tres comediantes hicieron gala de su irreverencia y característico sentido del humor en un pequeño clip promocional transmitido por la cadena televisora ABC, donde coincidieron en que debían hacer su trabajo “mejor que los otros conductores” para luego admitir -en broma- que no recordaban a sus antecesores “ya que las galas anteriores se habían pasado sin que pudieran percibirlo”, así que se proclamaron “ganadoras”.

Otro detalle importante es que desde hace tres años no se cuenta con la figura del presentador. El último en tener el honor de hacerlo fue Jimmy Kimmel, quien se encargó de conducir la ceremonia en dos oportunidades. Kevin Hart fue elegido para llevar la ceremonia del 2019, pero tras un desafortunado comentario homofóbico en Twitter, se vio obligado a abandonar su cargo.

Regina Hall se pronunció sobre su futuro rol como conductora de los Premios Oscar y dijo que su forma de presentar será “malvada” y aseguró que “no tendrá ningún filtro” con los artistas que estén en la ceremonia.

“Para eso estamos todos aquí, para poder destrozarnos unos a otros”, bromeó Hall, causando gran expectativa entre los seguidores del evento.