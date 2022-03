Sofía Cavero desmiente que sea transgénero: “Si lo fuera, estaría orgullosa, pero no lo soy”

Sofía Cavero ha generado polémica en el espectáculo nacional debido al ampay que difundió “Amor y fuego”, en el que protagoniza una situación cariñosa con Néstor Villanueva, cantante y aún esposo de Florcita Polo. A través de las redes sociales, muchas personas aseguraron que la bailarina era una mujer transgénero.

Sin embargo, la joven rompió su silencio en una entrevista para La República. Se mostró incómoda por los comentarios que ha recibido sobre su identidad sexual y aclaró que no pertenece a la comunidad LGTBIQ+.

“Ya incomoda esta situación, tengo que aclarar que soy mujer. Me estresa que hablen así, no tienen pruebas y hablan y hablan y no me parece”, expresó.

Reveló que tiene un hijo y es madre soltera, por lo que decidió terminar con las especulaciones. Además, aseguró que no desea que las críticas le afecten a Néstor Villanueva.

“Lo que quiero dejar en claro es que yo no soy travesti; si lo fuera, estaría orgullosa, pero no lo soy. (...) Te imaginas que dicen ‘Néstor brindado con un travesti’ y ‘un travesti conversando con Néstor’, lo van a tildar a él de otra cosa, sus hijos pueden ser afectados. No me gusta que me estén diciendo que esto que lo otro, no me gusta”, agregó.

Exige disculpas públicas

En su cuenta oficial de Instagram, emitió un comunicado en el que exigió disculpas públicas a quienes pusieron en duda su identidad sexual.

“Merezco disculpa pública por insinuar que soy un hombre, ya que mi hijo no tiene la culpa de personas que quieren hacer espectáculo y ganar más vistas”, escribió la bailarina en la red social.

Sofía Cavero desmiente que sea transgénero. Foto: captura Instagram

¿Cuál es el vínculo de Sofía Cavero con Néstor Villanueva?

Sobre su vínculo con Néstor Villanueva, Sofía Cavero negó rotundamente que tenga un romance con él. Contó que conoció al esposo de Flor Polo gracias a un amigo suyo y explicó por qué el auto donde ambos se encontraban hacía movimientos.

“Lo que tengo con Néstor es una amistad, es una buena persona. Lo conocí por un amigo y todo bien. (...) El auto se mueve porque estaba bailando como cualquier chica puede hacerlo, pero no que estaba haciendo otras cosas. No hubo acercamiento íntimo ni nada de besos”, sostuvo.