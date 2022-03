¿Qué fue de la vida de Miguelito, el niño reguetonero que cantaba con Daddy Yankee?

Se enamoró de la música urbana a la edad de 6 años y a los 9 ya había ganado su primer Latin Grammy. Esta es la vida del cantante Miguelito, un joven artista con raíces dominicanas y puertorriqueñas que logró compartir tarima con varios exponentes del reguetón de la vieja escuela como Daddy Yankee, Don Omar, Wisin & Yandel, Zion y Alexis & Fido.

Miguel Angel Valenzuela Morales nació en 1999 y la música siempre formó parte de su vida. Un día vio a su hermano mayor grabar un videoclip y decidió que él también podía escribir una canción, pero no fue hasta que grabó el tema “Móntala”, a los 7 años, que logró ganarse un lugar en la industria musical al ser descubierto como uno de las grandes revelaciones del género a inicios del nuevo siglo.

“Yo empecé a cantar por mi hermano, pero uno de mis ídolos siempre fue (Daddy) Yankee”, dijo el artista en una entrevista para el canal de YouTube Maiky Backstage en abril del 2021. Después del éxito musical de su tema, que llegó a tener un remix con varios artistas urbanos como Arcangel y Lennox, su carrera se elevó como la espuma.

Gracias a este tema empezó a realizar giras en Puerto Rico, Colombia, Ecuador y República Dominicana. Y en la actualidad cuenta con más de 2 millones de reproducciones en YouTube.

Miguelito grabó tres discos en su infancia

Logró conocer a Daddy Yankee, quien lo designó como su ahijado, y Miguelito le pidió que grabaran un tema juntos, trabajo que logró concretarse a pesar de la apretada agenda que tenía el ‘Big Boss’.

El tema se llamó “El son del boom”, que forma parte de su tercer disco titulado “El heredero”. Previamente lanzó otros dos álbumes llamados “Más grande que tú” y “Más grande que tú, edición limitada”, pero fue con el último trabajo que logró ser ganador de un Grammy en la categoría mejor álbum infantil en 2008. Además, también fue nominado a los Premios Lo Nuestro y Premios Juventud.

Miguelito fue el segundo niño más joven en ganar un Grammy luego de Blue Ivy, la hija de Beyonce. Foto: difusión

¿En qué trabaja actualmente Miguelito?

En otra parte de la entrevista con el programa Maiky Backstage, el joven artista de ahora 22 años reveló que hubo un momento en que se sintió atrapado por el trabajo. “En mi adolescencia se me hizo muy difícil porque quería ser un niño regular, pero, al mismo tiempo, la música (me decía que) tú no eres una persona regular”, señaló.

Comentó que quería disfrutar de su edad sin tener que sentir alguna responsabilidad: “No quería ir a shows, quería estar con mis amigos y por eso agarré esa pausa”. Sin embargo, recalcó que todas las veces que se subió a una tarima fue por decisión propia: “Yo me lo vivía y me encantaba”.

Miguelito también reveló que las gigantes compañías de entretenimiento Disney y Nickelodeon se fijaron en él y por eso estudió inglés. También incursionó en la actuación con la película “Nadie sabe lo que tiene”. En la actualidad, detalló que fue a la universidad y estudió la carrera de Ingeniería de sonido. Aunque ahora ha vuelto a la música, pero con un flow más moderno, incluyendo su look.

Miguelito en la actualidad. Foto: difusión

Miguelito rompió varias barreras al sumergirse en un género que era censurado por sus letras y considerado solo para adultos. Ahora, el artista ha evolucionado en su estilo personal y en su música al parecerse a nuevos exponentes como Raw Alejandro, Ozuna, Jhay Cortez, por nombrar a algunos.