Michela Elías y Luis Miguel Castro terminaron su relación: “Deseándonos siempre lo mejor”

El día de hoy, 26 de marzo, el modelo Luis Miguel Castro dio a conocer en su cuenta de Instagram que su relación con la exchica reality Michela Elías terminó hace más de un mes. Esta declaración se dio después de que las cámaras de Magaly TV hayan captado a la joven influencer saliendo con el empresario Omar Macchi, mejor conocido como el ‘Rey de los casinos’.

“La relación que tuve con Michela decidimos terminarla hace más de un mes. Deseándonos siempre lo mejor en el futuro. Buen sábado para todos” , se lee en la historia de Luis Miguel Castro. Como se recuerda, ambos conformaron una de las parejas más sólidas en el mundo de la farándula e incluso fueron invitados a programas de espectáculos como Mujeres al mando para dar detalles sobre su romance.

Michela Elías y Luis Miguel Castro terminaron su relación. Foto: Luis Miguel Castro/Instagram

¿Dónde fueron vistos Michelas Elías y Omar Macchi?

El polémico empresario Omar Macchi fue captado cuando le abre la puerta de su Lamborghini blanco a la modelo Michela Elías después de haber cenado en un exclusivo restaurante, y luego la transporta hasta uno de sus exclusivos departamentos ubicado en Barranco. Según el informe de Magaly TV, en la reunión privada también habría estado Macarena Vélez, otra excombatiente.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se dejan ver juntos, pues el 19 de marzo, el ‘Rey de los casinos’ envió su Porsche para recoger a Michela de una discoteca del sur chico.

Michela Elías tuvo miedo de contarle sobre su depresión a Luis Miguel Castro

Como se sabe, la joven influencer Michela Elías decidió alejarse de las cámaras de televisión por los problemas de salud mental que le produjeron. En una entrevista con Amor y fuego, la excombatiente reveló haber sido diagnosticada de depresión y ansiedad.

“Estoy tranquila, sé que la televisión no es todo. No tengo que demostrarle a nadie cuánto valgo. Yo valgo, y que el resto no lo vea no es mi problema”, comentó. Asimismo, dijo que en algún momento no estuvo segura si contarle a Luis Miguel Castro sobre su depresión.

Michela Elías contó que sufre de depresión desde hace varios años y ha estado medicada.