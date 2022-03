Melissa Lobatón descarta participar en concursos de belleza: “Me atacarían nada más”

La última edición del Miss Perú La Pre generó grandes críticas en las redes sociales y en el mundo del espectáculo en general luego de conocer a las 4 finalistas del mencionado certamen. Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori; Alondra Huarac, hija de Nilver Huarac; Gaela Barraza, primogénita de “Tomate” Barraza y Mía Loveday fueron señaladas de llegar a estas instancias por sus apellidos y hasta otras integrantes que fueron eliminadas con anterioridad afirmaron que los resultados fueron amañados.

El tema fue tendencia durante las últimas semanas por lo que otras jóvenes figuras del medio han sido consultadas recurrentemente sobre ello. Por ejemplo, en las últimas horas, Melissa Lobatón, una de las hijas de Melissa Klug, se sometió a las preguntas de sus miles de seguidores y una de ellas generó que aborde el hecho.

Melissa Lobatón descarta participar en concursos de belleza

La heredera de la ‘Blanca de Chucuito’ fue contundente en su respuesta al descartar rotundamente que en un futuro participe de algún concurso de belleza. La joven influencer afirmó que solo recibiría críticas desde todos lados debido a la popularidad de sus padres.

“Creo que no podría concursar en un certamen de belleza porque si es que llegaría a ganar o no siento que me atacarían nada más. Me dirían: ‘tu solamente has ganado por tu mamá’ o cosas así; imagínense a las niñitas que está atacando, como me atacarán a mí”, precisó.

Jessica Newton responde a quienes criticaron el Miss Perú La Pre

Una de las principales apuntadas por los resultados del Miss Perú La Pre fue su organizadora, Jessica Newton. La experimentada empresaria hizo caso omiso a los comentarios en su contra durante las últimas semanas, pero hace poco aseguro que los resultados en este tipo de concursos siempre generarán descontento.

“Siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo con los resultados, pasa en todos los sectores, incluso en el político, pero no por ello uno tiene que sentirse mal cuando ha actuado bien”, indicó para El Popular.