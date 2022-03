Oscar Isaac: “La salud mental es algo que todos tenemos en común”

“La comida peruana me encanta, quiero ir a Perú solo para comer un cebiche”, nos dice el actor Oscar Isaac al otro lado del Zoom. La estrella de Star Wars, X-Men: Apocalipsis y Dune conversa con La República sobre el próximo estreno de la serie de Marvel, ‘Moon Knight’ (30 de marzo a través de Disney +), donde interpreta a Marc Spector, un exmercenario en remisión, y a su alter ego Steven Grant, un tímido vendedor de museo. Dos personajes en uno, y el primer superhéroe que padece de trastorno de identidad disociativo. A continuación, lo que nos contó el famoso intérprete estadounidense-guatemalteco en estos 7 minutos de entrevista exclusiva.

‘Moon Knight’ aborda de manera frontal un tema tan sensible como es la salud mental. Más allá de la capa de este superhéroe, el personaje padece un trastornode identidad disociativo. ¿Por qué crees que es importante darle visibilidad a la salud mental y que ahora Marvel presente a sus superhéroes con un aura mucho más humana?

Es importante, porque todos, o lo hemos sobrevivido, o sabemos de alguien muy cercano que tiene dificultades con la salud mental, en cada cultura es algo que todos tenemos en común. Hay películas y series que han hablado de ello, pero de un modo que se siente muy estereotipado o sensacionalista. Para nosotros ha sido bueno poder hablar de esta historia de trauma y abuso y del superpoder del cerebro humano que puede fracturar y crear otros personajes e identidades a modo de sobrevivir a algo horrible. Hablar de castillos, superbrujas y superhéroes es la manera que tienes para hablar de estas identidades. O sea, para mí era como una obvia conexión poder hacerlo dentro de este mundo.

¿Cómo fue tu preparación para interpretar a esta dualidad que representan Marc Spector y Steven Grant? ¿Compartiste con pacientes que sufren esta enfermedad o tuviste alguna experiencia personal cercana que te haya servido para construir los personajes?

He tenido bastante experiencia con salud mental, sin dar detalles, pero sí con familia, amigos y gente muy cercana. No me es desconocido. Para mí era entender quién es Steven Grant, encontrar su modo de ser, su físico, cómo se para, camina, su energía, su voz, de dónde es y hacer un personaje cómico que tiene mucho humor y sensibilidad, que es muy sincero, que quiere conectar con la gente. Para mí es un personaje distinto que nunca he hecho y creo que ayuda a los espectadores a entrar a este mundo donde vamos a hablar de cosas muy duras y oscuras. Pero entras con un personaje que es cariñoso.

Sabemos que eres fan de los superhéroes de Marvel y también te hemos visto en X-Men: Apocalipsis (como Sabah Nur); Star Wars (Poe Domeron) y Dune (Leto Atreides). ¿Qué tanto disfrutas de la ciencia ficción en estos mundos fantásticos y de tus personajes?

Creo que el reto se siente como que son cosas que están lejos de nuestra vida y hacer conexión con este mundo, que no tiene nada que ver con la realidad y encontrar algo humano e interesante; el poder hablar de algo que sí se siente cada día, pero en un mundo completamente distinto, ese aspecto me llama la atención.

Estamos en vísperas de la entrega del Óscar y Dune tiene 10 nominaciones, entre ellas a mejor película. ¿Qué expectativas tienes? ¿Te inquieta llegar algún día a ser nominado?