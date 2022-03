Lesly Castillo preocupada por salud de su segunda hija: “Son mi vida y mi felicidad entera”

Lesly Castillo reapareció en sus redes sociales para contar detalles del estado de salud de su segunda hija menor, ya que fue diagnosticada con displasia severa. La modelo, quien ha sido duramente criticada por Magaly Medina, reveló haber pasado por un momento de incertidumbre días antes de llevar a la menor a la clínica. Ahora, la pequeña necesitará recibir tratamiento durante dos meses.

Mediante un post en su cuenta oficial de Instagram, la empresaria reconoció las muestras de apoyo de sus seguidores. “Ya más tranquila. Gracias a todos por sus buenos deseos. Para toda madre cualquier noticia es angustiante” , inició con su publicación.

Líneas más abajo, se mostró esperanzada de que su hija muestre pronta mejoría: “Ayer (25 de marzo) nos dijeron que tiene displasia severa y tiene que estar dos meses (en tratamiento). Solo me queda esperar su evolución y con mucha fe y con Dios todo saldrá bien. Mis hijas son mi vida y mi felicidad entera”.

Lesly Castillo cuenta detalles de la salud de su hija menor. Foto: Lesly Castillo/Instagram

Modelo cuenta detalles de su matrimonio

La exconductora de TV se alejó desde hace algunos años de la pantalla chica y de la farándula peruana. Sin embargo, ha sido cuestionada por su matrimonio con el padre de sus hijas, lo cual la ha llevado aclarar ciertos rumores sobre los términos y condiciones de su unión. “Yo no firmé nada de bienes separados, él confió plenamente en mí. Además, jamás he pensado en quitarle algo, pienso que las cosas llegan a tu vida porque te las mereces. Mi esposo y yo tenemos seis años de relación y aquí no hay un tema de conveniencia porque ya me hubiera separado a los dos años de casada, ya tuviera mi pensión y todo su dinero. Me casé porque amo a mi esposo”, afirmó.

La modelo asegura que ama a su esposo de manera sincera. Foto: Lesly Castillo/Instagram

¿Lesly Castillo piensa postular a la alcaldía en Arequipa?

La empresaria sorprendió al anunciar su postulación a la alcaldía de Sabandía en Arequipa. La noticia ha generado todo tipo de comentarios, ya que algunos cuestionaron su decisión de querer asumir el cargo de funcionaria pública. Lesly Castillo respondió a quienes critican su ingreso a la política. “No necesito estudiar en una universidad, anda pregúntale a la gente que supuestamente ha estudiado la universidad si ejerce su profesión. Y esos políticos que tienen cinco, seis y siete carreras, a ver si no roban. Mejor quédate calladita y no trates de decirme qué estudiaste. Averíguate mi vida para que sepas qué he estudiado”, dijo en sus redes sociales.