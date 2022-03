Korina Rivadeneira derrocha emoción por diseñar el cuarto para su segundo bebé

Korina Rivadeneira se encuentra disfrutando de su embarazo desde que anunció, hace varias semanas, que se encontraba en la dulce espera una vez más. La influencer mostró su felicidad en redes sociales y no ocultó la emoción por la llegada de su pequeño. Además, la modelo pidió recomendaciones para poder diseñar el cuarto de su hijo, que será hermano de Larita, su hija mayor.

Mediante su cuenta de Instagram, la actriz compartió el proyecto en el cual se enfocará de ahora en adelante. Asimismo, contó que se encargará de diseñar ella misma el cuarto del pequeño bebé en camino. Como se sabe, Rivadeneira terminó su carrera universitaria de Diseño de Interiores hace poco.

Korina Rivadeneira diseña el cuarto de sus hijos: Foto: Korina Rivadeneira/Instagram

“Hola, amigos, estoy diseñando el cuarto del bebé, ¿alguien sabe dónde puedo comprar este tipo de cabezas decorativas o similares?”, posteó la modelo, en un mensaje a sus seguidores. Además, se mostró feliz de realizar esta labor: “ Pasé toda la mañana diseñando los cuartos de Lara y el bebé . ¡Estoy demasiada feliz con el resultado!”, dijo.

Korina Rivadeneira diseña el cuarto de sus hijos: Foto: Korina Rivadeneira/Instagram

Mario Hart feliz con la llegada de un nuevo bebé

Mario Hart se mostró feliz luego de revelarse el sexo del segundo hijo que tendrá con Korina Rivadeneira. El piloto de autos se mostró contento y ansioso por esperar la llegada de a quien se han referido como “Marito Jr.”.

“Se viene Marito Jr. Estamos muy felices y agradecidos con Dios, porque sigue llenándonos de bendiciones. Siempre soñé con tener ‘la parejita’ y ya es una realidad”, escribió en su cuenta de Instagram.

Mario Hart expresó su felicidad a través de sus redes sociales. Foto: Mario Hart/Instagram.

Korina Rivadeneira reveló el sexo de su próximo hijo

Korina Rivadeneira hizo público que el próximo hijo que tendrá con Mario Hart será un varón, algo que los seguidores ya habían “predestinado”, y ella agradeció todas las muestras de cariño ante la situación.