Karla Tarazona celebra por todo lo alto el cumpleaños de su hijo con Christian Domínguez

El nombre de Karla Tarazona volvió a estar en el escrutinio público en estos últimos días luego de las declaraciones de Isabel Acevedo sobre el inicio de su relación con Christian Domínguez. La popular ‘Chabelita’ terminó pidiendo disculpas a la conductora al aceptar que el cumbiambero le fue infiel a Tarazona con ella.

Todo esto parece haberle importado poco a la presentadora, ya que este sábado celebró por todo lo alto el cumpleaños de su hijo con el cantante nacional. La Tarazona compartió todos los detalles de este show mediante las historias de su cuenta de Instagram.

Karla Tarazona celebra por todo lo alto el cumpleaños de su hijo

Karla Tarazona estuvo desde muy temprano revelando detalles de la fiesta que preparaba para su hijo Valentino con la temática de Spider-Man. La conductora organizó un espacio con varias atracciones para su hijo y los numerosos pequeños invitados.

Algodón dulce, juegos inflables, show infantil y otras actividades se logran apreciar en los videos compartidos en redes sociales. Como siempre, la artista se muestra en todo momento al lado de su esposo, Rafael Fernández.

Karla Tarazona acepta disculpas de Isabel Acevedo

A pesar de que trató de mantenerse al margen de lo ocurrido, Karla Tarazona se pronunció sobre los comentarios de Isabel Acevedo en los últimos días. La integrante de Panamericana afirmó que quiere cerrar el tema de su relación con Christian Domínguez, por lo que aceptó las disculpas de la ‘Chabelita’.

“Errar es humano, todos hemos cometido errores en algún momento de nuestra vida. Ahora tengo una familia constituida, un esposo maravilloso que me apoya siempre, mis hijos… Yo también voy a dar por terminado todo esto. No he declarado a nadie porque no pienso meterme en un pleito de dos personas. Solo decirle a Isabel que las disculpas públicas son aceptadas”, puntualizó.