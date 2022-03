Jessica Newton presenta y promociona su nueva cuenta de Instagram tras ser hackeada

Jessica Newton no es ajena a los hackers cibernéticos que están constantemente robando cuentas en redes sociales con gran cantidad de seguidores para venderlas a un mejor postor que se beneficie con la cantidad de fanáticos. La directora del Miss Perú había denunciado públicamente lo sucedido días atrás, pero al ver que no tenía otra opción, tuvo que crearse un nuevo usuario para estar en contacto con su público.

Publicación de Jessica Newton. Foto: Jessica Newton/Instagram

No obstante, la influencer tiene mucho por hacer aún, ya que debe recuperar el gran número de aficionados que tuvo anteriormente, pero no está desesperada. Solo está retomando la creación de contenido habitual en el que enfoca su tiempo en su cuenta de Instagram. En una de las primeras publicaciones se puede leer: “¡Hola a todos! Ya estamos conectados nuevamente… Esta es mi nueva cuenta oficial @soylanewton. Se ruega a los tóxicos mantenerse alejados, todos los demás están más que bienvenidos... Síganme”.

¿Cómo se enteró Jessica Newton que le hackearon sus redes sociales?

La exmodelo Jessica Newton causó revuelo en sus seguidores al aparecer en las historias de su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid contando un hecho lamentable del cual está siendo víctima.

Es por ello que acusó a los delincuentes: “Me han hackeado las cuentas y, no contentos con eso, mientras hacemos lo posible por recuperarlo, están llamando a algunos de mis contactos, de mis amigos, estos delincuentes, en una videollamada y muchos han pensado que me habían hecho algo. Yo estoy bien, por favor, no contesten ninguna llamada que venga de mi Instagram porque no lo tengo”.

Jessica Newton responde a sus críticos por el Miss Perú La Pre

Después del gran escándalo que se desató por la elección de las cuatro finalistas en el concurso de belleza Miss Perú La Pre, debido a que tres de ellas son hijas de famosos, la exreina de belleza Jessica Newton se pronunció al respecto para calmar las aguas.

La empresaria defendió su certamen de belleza. Foto: Jessica Newton/Instagram

De esa forma, manifestó: “Yo nunca me he puesto a lamentarme, nunca he sido derrotista. Creo que eso (críticas) sucede en todas partes. Cuando ganamos (un concurso de belleza) en El Salvador, la gente de México también dijo que nuestras niñas habían ganado porque yo era muy famosa y la niña que iba de Perú era una influencer”.