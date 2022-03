Isabel Acevedo tras pedir disculpas a Karla Tarazona: “Por las historias que vivir”

¡Feliz! Isabel Acevedo, luego de pedir disculpas públicas a Karla Tarazona por su romance con Christian Domínguez, no pierde tiempo y comparte diversos momentos junto a su actual pareja Rodney Rodríguez. Después de la polémica protagonizada con el líder de la “Gran Orquesta Internacional”, ‘Chabelita’ emprendió un viaje al interior del Perú.

La bailarina compartió con sus seguidores unas románticas fotografías en su cuenta oficial de Instagram, en las cuales se la puede ver abrazada del empresario. Además, señaló al valle del Colca como su lugar de ubicación. “Por las historias que vivir”, describió en su post.

Asimismo, la empresaria recibió el apoyo de sus seguidores, entre los cuales apareció el comentario de Ángelo Fukuy. “Como siempre, maravillosa mi gatis bella. Muchas felicidades”, escribió el cantante. “Soltaste esa mochila que tanto tiempo llevaste. Dios bendiga tu relación” y “Bonita pareja, ya no des importancia al pasado que nada bueno trae”, señalaron otros usuarios.

Isabel Acevedo feliz en su viaje con su novio Rodney Rodríguez. Foto: Isabel Acevedo/Instagram.

Bailarina llora al hablar de su romance con Christian Domínguez

La empresaria se presentó en el set de Magaly Medina, el último 24 de marzo, donde habló acerca del fin de su relación con Christian Domínguez. “Yo lo amaba, estaba enamorada para creerle todo lo que he le he creído. Yo terminé con él; es más, mi mamá estaba ahí. Yo dije: ‘Hasta aquí no más’”, reveló. “Yo le revisé el teléfono y temblaba. Recuerdo eso y me pongo mal porque era horrible, dije: ‘Esto está mal, me tengo que alejar de esto’. Yo vivía dudando de él los últimos meses y lo hablé con un familiar suyo en su momento”, agregó entre lágrimas.

Isabel Acevedo lamenta su relación con Christian Domínguez

El 25 de marzo, Isabel Acevedo estuvo en el programa de “Amor y fuego” para aclarar detalles de la última polémica protagonizada junto a Christian Domínguez. En un momento, la influencer lamentó haber iniciado un romance con el cantante. “¿Te has dado cuenta que el karma existe?”, preguntó Gigi Mitre. “Sí, de todas maneras, el karma existe, de repente estoy pagando las consecuencias de mi error de haber estado con él”, manifestó la ‘Chabelita’.