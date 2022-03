Giuliana Rengifo critica accionar de Brunella Torpoco: “Yo no hubiera sacado un comunicado”

Giuliana Rengifo se mostró muy dura con el comunicado que lanzó la cantante Brunella Torpoco, donde infirmó que se alejará por un tiempo de la música, a causa del atentado que sufrió la familia de la salsera en el Callao, cuando impactaron de varios balazos la entrada de la casa de su abuela y madre.

La artista conversó con el diario El Popular e indicó que está muy inconforme con la respuesta por parte de la Policía: “Si es verdad lo que está diciendo, pues mucha pena que las autoridades no hagan nada hasta el momento”. Asimismo, continuó muy firme en su postura: “Yo no dejaría de trabajar, te soy sincera, no sacaría un comunicado y diría que me alejo de la música porque me están extorsionando. La verdad, lo diría directamente a la Policía y sacaría garantías por mi vida. En mi caso, soy madre soltera y necesito seguir trabajando”.

Por último, Giuliana Rengifo aclaró que ella no ha vivido una situación similar respecto a la música; sin embargo, no hubiera tomado las mismas medidas que Brunella Torpoco: “No se han metido con mi trabajo, exactamente, pero sí me han extorsionado por temas de cierta cantidad de dinero por Navidad, porque hacía chocolatada en Piura”.

Giuliana Rengifo no aceptó reto de llamar a Alfredo Zambrano

La cantante Giuliana Rengifo visitó el set de “América hoy” para conversar con los conductores del programa y jugó un sckech que consistía en hacer retos incómodos o tomar algún jugo con ingredientes no tan comunes.

Es por ello que, al ser consultada sobre si podía llamar a su exenamorado Alfredo Zambrano, se negó rotundamente: “¿Es en serio? No tengo ex. (...) Pero, ¿de verdad tengo que hacerlo?, ¿qué hago? Mejor un jugo”.

Dalia Durán respondió a Giuliana Rengifo por sus declaraciones

Luego de que se diera a conocer la crisis económica que está atravesando la cubana Dalia Durán por segunda vez después de su separación con el cumbiambero John Kelvin, una de las personas que se mostró muy dura fue la artista Giuliana Rengifo.

La modelo no pudo quedarse callada y respondió: “Para empezar, no la conozco, y ella no me conoce a mí, nunca la he visto. Entiendo que es el medio, pero tiene que respetarme como mujer y madre. Yo no la tengo fácil, no tengo una mamá que me diga ‘vete a trabajar’ y ese dinero te lo ahorras en una nana”.