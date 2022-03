Foo Fighters: Taylor Hawkins cumplió el sueño de una pequeña fanática antes de morir

El rock está de luto. La noticia del fallecimiento de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, ha conmocionado a miles de fanáticos y amigos del artista alrededor del mundo, sobre todo porque era un músico joven y tuvo un deceso repentino.

En medio de la triste noticia, los seguidores de la agrupación usaron sus redes sociales para enviar sus condolencias y mensajes de aliento a los integrantes de la banda y a la familia del baterista, mientras que otros recordaron una foto de Taylor Hawkins que se volvió viral días antes de su muerte.

Foto de Taylor Hawkins cumpliendo sueño de niña se hizo viral antes de su muerte

El baterista pudo cumplirle el sueño a una pequeña fan cuando el concierto de Foo Fighters fue cancelado en Paraguay debido a las condiciones climáticas (fuertes lluvias) que se vivió en ese país.

Al darse cuenta de que no iba a poder conocer a sus ídolos, la infante, de nombre Emma Sofía, decidió demostrar su talento con la batería a las afueras hotel en el que se alojaba la banda norteamericana.

Taylor Hawkins no fue ajeno al talento de su fan y tuvo el gesto de salir de su habitación de hotel para saludar a su fanática e incluso tomarse una foto junto con ella para inmortalizar el momento. Esta postal se viralizó en unas horas en Twitter.

“Mi hija, desde que se enteró que venían los Foo Fighters, empezó una campaña para conocerlos. Hoy llevamos su batería a tocar frente al Sheraton y miren quién salió ante su llamado”, escribió Julius, padre de Emma Sofía, en su perfil de Twitter. Esta fue la última aparición pública del músico Taylor Hawkins.

Emma Sofía pudo sacarse una fotografía con Taylor Hawkins dos días antes de su muerte. Foto: captura Twitter

Fans conmocionados por la muerte de Taylor Hawkins

A pocas horas de iniciado su espectáculo musical en el Festival Estéreo Picnic, Foo Fighters canceló su show por la inesperada muerte de su baterista Taylor Hawkins. A raíz de ello, fanáticos de todo el mundo lamentaron esta trágica noticia.

“Increíble lo de Taylor Hawkins. Hace dos días no más estaba siendo súper amable con sus fans de acá y ahora simplemente ya no está”, “Nos van quedando cada vez menos héroes del rock (...) QEPD Taylor Hawkins”, “Yo no puedo creer que haya muerto Taylor Hawkins. Un genio, un músico brillante, un día oscuro para la música. Hace unos días cumplió el sueño de Emma, hoy ya no está”, fueron algunos comentarios que dejaron los fanáticos de la banda de rock.

Taylor Hawkins falleció la noche del 25 de marzo a los 50 años de edad. Foto: Twitter