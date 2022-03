¿Por qué Foo Fighters nunca realizó un concierto en Perú?

La muerte del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, acontecida la noche del viernes en un hotel de Bogotá, ha causado la tristeza de miles de fanáticos alrededor del mundo, quienes le dedicaron sentidas palabras de homenaje al músico fallecido a través de las redes sociales. Entre los que expresaron su dolor por esta pérdida estuvieron también varios peruanos, quienes lamentaron no haber tenido la oportunidad de ver en vivo a la banda en territorio nacional y disfrutar del talento de Hawkins.

Y es que, a pesar de que la banda liderada por Dave Grohl ha visitado Latinoamérica en varias de sus giras, el Perú nunca ha estado en su lista de destinos hasta la fecha. No obstante, no han sido pocas las ocasiones en que se ha intentado traer a la banda al Perú, y de hecho, varias veces se anunció su presencia en nuestro país, si bien al final no se llegó a concretar ninguno de estos intentos.

Una de estas tentativas se dio en 2014. En esa ocasión, el empresario Coqui Fernández señaló que Foo Fighters, así como bandas como Radiohead, Arctic Monkeys y Coldplay llegarían al Perú “sí o sí” esa temporada. Sin embargo, aunque Foo Fighters llegó a realizar una gira por Sudamérica en 2014, Perú no fue incluido en su itinerario, a diferencia de las otras bandas mencionadas, quienes sí llegaron a presentarse en Lima años después.

Las razones por las que aún no se ha podido tener a Foo Fighters en Perú son fundamentalmente dos: infraestructura y costo. De acuerdo a lo que manifestaba Jair Toledo, gerente de Marketing de Kandavu, para una entrevista del diario Gestión en 2019, para que una banda de tanta importancia pueda tocar en Lima, se necesita de un local grande y accesible, como el Estadio Nacional de Lima. “Ahí tenemos una dificultad porque es evidente y lógico que el estadio tenga como prioridad ser la casa de la selección peruana de fútbol”, declaró Toledo.

Asimismo, al ser una banda de importancia, Toledo indicó que esto impacta en el precio de las entradas, las cuales requieren de un precio adecuado para hacer que el concierto sea rentable para los realizadores y asequible para los asistentes. En ese sentido, se hace imprescindible contar con suficientes auspiciadores que puedan ayudar a cumplir esta condición. “Con la asistencia y la taquilla puede que no llegues a pagar, entonces necesitas auspicios”, señaló.

Además, otro factor a tomar en cuenta es el calendario de la banda, dado que al tener fechas límite, debe escoger las plazas donde presentarse, por lo que este aspecto puede haber perjudicado las oportunidades de las plazas peruanas, ante la competencia fuerte de otras ciudades de la región como Buenos Aires, Ciudad de México o Río de Janeiro.

Cabe señalar que debido a la muerte de su baterista, Foo Fighters decidió cancelar el concierto que tenía planeado realizar en el festival Estéreo Picnic, en la ciudad de Bogotá. A modo de despedida, los integrantes de la banda dedicaron a la memoria de Taylor Hawkins las siguientes palabras: “La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro amado Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre”.