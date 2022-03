Foo Fighters en México: una de las últimas presentaciones de Taylor Hawkins días antes de morir

La música está de luto. Taylor Hawkins, baterista de la legendaria banda Foo Fighters, falleció dentro de su habitación de hotel en Bogotá, la noche del 25 de marzo. El lamentable hecho ocurrió mientras el grupo estaba en Colombia para su presentación en el Festival Estéreo Picnic.

Hasta el momento, se desconoce la razón oficial del deceso del artista por parte de las autoridades colombianas. Sin embargo, en 2001, Hawkins sufrió una sobredosis que lo dejó en coma.

A través de un comunicado, el grupo dio a conocer la noticia y brindaron sus condolencias a la familia del baterista, quien falleció a la edad de 50 años.

“La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura perdida de nuestro amado Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su contagiosa risa vivirán con todos nosotros para siempre”, escribieron en la cuenta de Instagram de la agrupación.

Publicación de Foo Fighters. Foto: Foo Fighters/Instagram

Una de las últimas presentaciones de Taylor Hawkins

México fue uno de los últimos países que pudo disfrutar de una majestuosa presentación de la banda junto con Taylor Hawkins, pues el 15 de marzo deleitaron a más de 58.000 asistentes en el estadio Foro Sol.

El concierto inició con su popular canción “Times like these”, luego siguieron con “Pretender” y “Learn to fly”, clásicas melodías de la banda.

En medio de “Pretender”, el vocalista de la agrupación, Dave Grohl, sostuvo en inglés que “esta iba a ser una larga noche”. Luego, preguntó en repetidas ocasiones: “¿Quieren que sea una noche larga?”. Acto seguido, la gente gritó enérgicamente.

Después de entonar “Learn to fly”, continuaron con “No son of mine”. Grohl deslumbró a todos los asistentes y Hawkins, quien estaba tocando la batería, apareció en pantalla grande para que los fanáticos pudieran verlo de cerca.

Luego de esta melodía, la gente aprovechó para gritar “Olé, olé, olé, los Foo, los Foo”, en medio de la breve pausa que la banda había tomado. Foo Fighters continuó con “The sky is the neighborhood”, seguida de “Mine mine”.

Dave Grohl, tras dirigirse otra vez al público, repitió que esa sería una noche larga. Después de esta nueva intervención, continuaron ininterrumpidamente con “These days”, “Walk”, “Shame shame” y “Breakout”. En la mitad del concierto, Hawkins se lució con la interpretación de “Somebody to love”, de la banda Queen.

En una parte del espectáculo, Taylor Hawkins abandonó su lugar en la batería y Grohl, quien fue baterista de la banda Nirvana, lo reemplazó momentáneamente para dejarlo pasar al frente gritando el mítico “Eo” de Freddie Mercury. Luego de esta dinámica con el público, Foo Fighters entonó una canción de los Bee Gees.

Casi en la recta final, continuaron con las canciones “All my life”, “Run”, “Wheels”, “Love dies young”, “This is a call”, “Best of you”, “Aurora”, “Monkey wrench” y cerraron su imponente presentación con uno de sus temas más conocidos: “Everlong”. Por último, Dave Grohl se despidió junto con toda la banda y agradeció al público.