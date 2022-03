Sofía Cavero, modelo de ampay con Néstor Villanueva, conoció en persona a Florcita Polo

Sofía Cavero habló sobre la vez que conoció a Flor Polo. La bailarina, quien hace unas semanas fue captada en comprometedoras situaciones con Néstor Villlanueva, expareja de Florcita, fue abordada por las cámaras de La República para responder algunas interrogantes sobre su relación con la hija de Susy Díaz.

La modelo aprovechó la oportunidad para dar la cara y terminar con los señalamientos en su contra, luego de haberse difundido el ampay con Néstor Villanueva.

Sofía Cavero reveló que conoció a Flor Polo

Al ser cuestionada sobre si conocía en persona a Florcita Polo, la joven madre confesó que tuvo la oportunidad de coincidir con la hija de Augusto Polo Campos en un evento, años atrás.

“La conocí hace años, en un evento, por unas amigas bailarinas, pero ella no me conoce. Me la crucé, la vi de lejos, lo que es normal, porque es una persona pública. Tengo una amiga que pertenece a una orquesta y me invitó al evento, y ahí la vi”, comentó Sofía Cavero a La República.

Asimismo, la reportera le consultó a Cavero: “¿Y que te pareció (Florcita Polo)?”. En seguida, la también anfitriona acotó: “ Me parece una chica linda, educadita, pero más allá no sé . Las personas pueden ser muy lindas y todo, pero no sé.... y si alguien me ataca o me insulta, a mí me da igual. Si alguien cree hablaré en contra, no lo haré”.

Sofía Cavero Cavero opina sobre incursión de Flor Polo en la política

Respecto a los planes de Flor Polo de incursionar en la política, al querer postular como regidora para el distrito de La Molina, Sofía Cavero refirió que le parece una buena iniciativa.

“Pienso que una mujer tiene que ser superada, fuerte, independiente y no depender de un hombre. Me parece bien lo que está haciendo. Que siga pa lante, con fuerza. Yo también voy a hacer lo mismo”, precisó la modelo.