Cantante folclórica Yarita Lizeth anuncia su gira por Europa

Luego de abrirse camino con la música folclórica en el sur del Perú y países vecinos, la cantante Yarita Lizeth anunció una gira por Europa. De esta manera, luego de cumplir una década en los escenarios, la joven intérprete busca extender su internacionalización más allá de Bolivia, Chile y Argentina, entre otros.

Yarita Lizeth dio a conocer las novedades a sus seguidores a través de una transmisión en vivo, difundida por su página oficial de Facebook. Aunque no ahondó en el tema, sostuvo que más adelante dará detalles de lo que será su visita a diversas ciudades europeas, sobre todo en Italia y España.

“De lo que sí estoy segura, recontra segura, es que en el mes de julio nos vamos a una gira por Europa, Firenze (Florencia en español) en Italia, en España, Madrid y Barcelona; y muchos lugares más”, indicó muy emocionada.

Previamente, tras recibir el saludo de uno de sus seguidores desde Argentina, también señaló que prepara una gira por dicho país, aunque por el momento no tiene las fechas concretas.

Sobre Yarita Lizeth

Durante el 2020, la cantante folclórica sorprendió al presentar su primer y único tema en cumbia, el cual tituló “Ya déjame en paz”. En el videoclip que lanzó en aquella oportunidad, dejó temporalmente su clásica vestimenta de polleras multicolores para lucir ropa urbana y botas.