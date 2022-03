Andrea San Martín feliz con logros de su primera hija: “Hoy aprendió a hacer su mochila”

Andrea San Martín está aprovechando al máximo el retorno a clases de sus dos pequeñas hijas para relatar en sus historias cómo es que se está acomodando a su nueva rutina y los detalles de las loncheras y sus horarios de organización para encontrar un balance como madre de familia.

Por lo que muestra diariamente en sus videos, la hija de la modelo con el fisicoculturista Sebastián Lizarzaburu es la última en volver a clases de primer grado y, con ello, tiene más responsabilidad en sus actividades diarias. Días atrás, la empresaria había comentado que su niña mayor saldría muy temprano de su casa, debido a que es la primera en ser recogida por la movilidad.

De esa forma, en una de las historias de Instagram se le escucha decir a Andrea San Martín lo siguiente: “Ella es una niña súper responsable, pero también distraída ‘like me’ (como yo). Estoy segura que se le van a pasar algunas cosas, pero a quién no! Es una etapa 100% nueva para ella y seguro probaremos distintas herramientas de apoyo hasta que encuentre la que más le acomode y la ayude... Hoy aprendió a hacer su mochila”.

Andrea San Martín postergó operación por gastos en sus hijas

La conductora Andrea San Martín indicó que desde hace meses atrás viene pasando por alto una operación que debe realizarse a los ojos. En ese sentido, mencionó que el inicio de clases le ha hecho pensar que, por el momento, tiene más responsabilidades que dicha intervención.

Es por ello que detalló: “Marzo es un mes de chambear, de organizarme. Todavía no he visto los nuevos horarios de los talleres de las niñas y necesito que se acoplen a las nuevas rutinas para que no se estresen. Estoy como en un mes de transición para ellas y para mí, pues hay prioridades”.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu celebran el regreso a clases de su hija

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu compartieron el primer día de clases de la pequeña Maia con una tierna publicación en sus redes sociales, la cual demostraba el amor infinito que le tienen a su primogénita.

Andrea San Martín comparte foto con su hija y Sebastián Lizarzaburu por el inicio de clases presenciales. Foto: Andrea San Martín/Instagram

En ese sentido, San Martín destacó: “Qué nostalgia de haberla tenido en mi barriga y que hoy esté en los mismos pasillos que yo también recorrí llenos de mil anécdotas que jamás voy a olvidar”.