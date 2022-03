Andrea Luna cuenta el mal momento que pasó en el Miss Teen Perú: “Fue un abuso”

Después de dos años, Andrea Luna regresa al teatro presencial junto a Manuel Gold, Joaquín de Orbegoso y Christian Ysla en “Bull”, una afilada comedia de Mike Bartlett que tendrá una corta temporada en el Nuevo Teatro Julieta (Pasaje Porta 132, Miraflores) hasta el domingo 10 de abril del 2022.

En la obra dirigida por Mikhail Page, la actriz de 31 años encarna a ‘Isabel’, una mujer que maltrata a su compañero de trabajo José (Manuel Gold), en complicidad de Tony (Joaquín de Orbegoso) y su jefe Castro (Christian Ysla). Los tres abusadores están dispuestos a aplastar al que consideran más débil con tal de mantener sus puestos de trabajo.

En conversación con La República, Andrea Luna Cisneros habla de su personaje (sin juzgarla) y, de paso, recuerda el mal momento que pasó en el Miss Teen Perú 2008, concurso donde representó al Callao y donde también participó Shirley Arica.

¿Cómo te has sentido al regresar al teatro?

Me siento súper bien, estoy feliz. Necesitaba al público para conectarme otra vez.

¿La falta de training no te ha afectado?

He estado grabando novelas. El tema del aprendizaje del texto lo tengo muy entrenado. Solo ha sido el tema de la falta de conexión con el público, por eso ha sido importante la primera función de Bull.

¿Cómo se sentía ‘Isabel’ agrediendo a su compañero?

Hay mucha maldad y miseria en ella. Ha tenido que utilizar muchas herramientas para sobrevivir en un mundo de hombres, empresarial y tan violento. Hace bullying a la gente porque no se siente bien con sí misma. En vez de usarlo a su favor, lo utiliza para destruir al otro.

¿Y crees que lo hace porque sabe que la otra persona no va a responder de la misma forma?

Claro, como yo tengo más herramientas, lo destruyo. Y eso pasa en la vida real. Si tienes más poder, puedes destruir a otros. En el caso de Isabel, seguramente a ella también le han hecho bullying.

¿No sientes que la temporada es muy corta?

Me gustaría que lo amplíen. Ojalá que sí. No se lo pierdan. Mis compañeros están espectaculares. Ya no hay muchas entradas en Joinnus, así que corran por sus entradas.

Y dejando de lado a tu personaje, ¿a ti te han tocado jefes que te han hecho sentir mal?

Eh... en el Miss Teen pasó, cuando estuve entre las tres finalistas. Recuerdo que cuando estuve a punto de salir a escena, la señora que trabajaba con el director del concurso me pintó la cara con el lápiz de labio a propósito. Fue una especia de bullying, un sabotaje a mi trabajo. No quería que gane, no le caía bien. Fue un abuso, a parte era menor de edad.

¿Y en qué momento aprendiste a defenderte?

La vida te enseña a defenderte, te da herramientas. Pero lo que creo es que tenemos que manejar herramientas intelectuales para poder manejarte mejor. Leer más, ver bien cómo tratar a los demás. Entender bien cómo son los demás y tratar de llevarte bien. Avanzando poco a poco, pero sin hacer daño a nadie.