Allison Pastor demostró que estando lesionada le sigue ganando a Ducelia Echevarria en EEG

La noche de ayer, 25 de marzo, Allison Pastor y Ducelia Echevarria tuvieron un fuerte enfrentamiento en el set de Esto es guerra. Todo comenzó cuando la ‘guerrera’ de Pozuzo, criticó a Allison por abandonar el reto que enfrentaban, a pesar de que la esposa de Erick Elera haya revelado estar lesionada en sus brazos.

“No tengo mucha fuerza en los brazos, no puedo (jugar) porque siento como corriente en mis antebrazos y codos, y no puedo continuar” , fueron las palabras de Allison Pastor. Johanna San Miguel, que representa al equipo contrario, comprendió su situación, sin embargo, Ducelia se mostró incómoda con su decisión y no se quedó callada.

“En las competencias perfectas te felicito, nos hemos dado uno a uno, pero hay muchas de las competencias en las que te voy ganando y siempre terminas abandonando y diciendo excusas”, respondió la ‘combatiente’.

Sin embargo, Allison Pastor interrumpió indignada para responderle. “Estás equivocada, jamás he abandonado un juego, lo que me caracteriza es porque me recupero y gano mi punto, estás equivocada... Te hago recordar que a ti te suspendieron por eso (no competir) y no a mí”. Este comentario solo avivó más la molestia de Ducelia, quien pidió que también suspendan a Allison por no jugar.

“Hazme el favor, te vengo ganando todas las semanas y por eso tu niñería de no competir. Ahora que ganas una te vienes a hacer la valiente, no seas doble moral” , agregó Allison Pastor y todo el set se mostraba asombrado por el cruce de palabras de ambas chicas reality.

¿Allison Pastor llegó a competir contra Ducelia Echevarria?

Luego de la candente conversación y la insistencia de Ducelia Echevarria, la producción decidió que compitan de nuevo. Ambas modelos comenzaron a realizar el circuito, y en pocos minutos Allison Pastor logró superar a su retadora para finalmente ganar el punto.

Ni bien tocó la campana, la pareja de Erick Elera se acercó al micrófono y le dedicó las siguientes palabras a Ducelia: ”Hasta lesionada te gano, imagínate cuando no esté lesionada” .

Ducelia Echevarria acusó a Allison Pastor de abandonar los juegos cada vez que le toca competir contra ella. Foto: Esto es guerra/captura

¿Por qué fue suspendida Ducelia Echevarria de Esto es guerra?

El 22 de marzo, se vivió un incómodo episodio en el reality de competencias Esto es guerra, pues el Tribunal del programa se dirigió a Ducelia Echevarria luego de haber terminado un circuito. “Señorita, usted queda suspendida del programa hasta nuevo aviso” , comentó.

La oxapampina se mostró desconcertada y rápidamente le pidió que le explicara las razones del por qué de su decisión, “Quiero saber que pasó, no entiendo que pude haber hecho mal”, comentó. Sin embargo, el Tirbunal solo atinó a decir que, al terminar la jornada de la competencia, iba a conversar con ella.