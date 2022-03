El día que Stephanie Cayo imitó a Shakira y Britney Spears en programa internacional

Stephanie Cayo es una reconocida actriz peruana que inició su carrera en el mundo del arte a muy temprana edad. Sin embargo, la actuación no es su único talento y lo ha demostrado varias veces a través de los años. Esto le ha permitido ganarse un lugar en el medio y traspasar fronteras. Fue invitada a varios programas internacionales para promocionar sus proyectos y hablar sobre su vida.

Pese a que dedicó más tiempo a su faceta como actriz, la protagonista de “Hasta que nos volvamos a encontrar” también ha incursionado en la música, pero en menor nivel. La influencia que tuvo de sus hermanas, integrantes de “Torbellino”, la ayudaron a desarrollar su gusto por las melodías y, aunque no lo demuestre mucho, ha impresionado a varios con su habilidad vocal.

Conoce el día en el que fue invitada a un programa internacional y sorprendió a todos los presentes con su imitación de grandes artistas como Shakira y Britney Spears.

Su participación en “Tu-Night”

En diciembre de 2020, Stephanie Cayo fue invitada al programa mexicano “Tu-Night” de Omar Chaparro para contar un poco sobre su vida durante la pandemia. La actriz reveló que de pequeña no la dejaban cantar mucho, pero era algo que sí la apasionaba, e inclusive podía imitar a diferentes artistas.

El conductor aprovechó la oportunidad y le pidió hacer una imitación de algún cantante de su preferencia. Fue ahí que Cayo mencionó ser gran admiradora de la colombiana Shakira, para minutos después realizar una imitación de ella. Aunque lucía un poco tímida al inicio, dejó a todos asombrados con su interpretación de “Pies descalzos, sueños blancos”.

No obstante, su participación no terminó ahí, pues el presentador quiso escuchar una versión a capella de la artista, quien escogió el popular tema “Waka Waka”. Minutos después, mientras recordaban su paso por “La máscara”, Stephanie se animó a cantar la icónica canción “Oops!... I Did It Again”. Terminó su presentación entre aplausos del público.

Stephanie Cayo y sus inicios en el canto

Su vida como cantante comenzó cuando era una niña, Stephanie recibió clases de canto desde pequeña, gracias al acercamiento que tenía con la música. “Bárbara (Cayo) se encargó, desde pequeña, en llevarme a las clases de canto y con ella practicábamos mucho”, comentó para una entrevista con “De película” hace varios años.

De igual forma, en 2009 anunció que también quería experimentar otras ramas del arte, como la música. Posteriormente, en 2011, lanzó su primer disco bajo la producción de José Gaviria. El álbum de 12 canciones alcanzó gran éxito nacional e internacional y fue subido a la plataforma de iTunes un año después.