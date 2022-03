Sofía Cavero se sincera tras ampay con Néstor Villanueva: “No estoy interesada en tener algo con él”

Néstor Villanueva y Sofía Cavero fueron protagonistas del ampay que transmitió el programa “Amor y fuego” este miércoles 23 de marzo y, luego de varias especulaciones, la bailarina decidió contar su verdad en una entrevista en exclusiva con La República.

¿Por qué Néstor Villanueva y Sofía Cavero estaban dentro del auto?

La cantante Sofía Cavero aseguró que el encuentro entre ella y la expareja de Flor Polo fue debido a una celebración, y agregó que “la cámara engaña al público”: “Simplemente, mi amigo me invitó a un brindis y encontré a Néstor y empezamos a conversar, pero como ya era muy tarde y mi amigo ya quería descansar, fuimos los tres a su camioneta a brindar”.

La reportera le cuestionó acerca del movimiento en el vehículo y ella aseguró que estaba bailando: “Yo he estado escuchando música, bailando como cualquier chica puede bailar (...). Yo puedo bailar donde quiera porque soy tiktoker. Me gusta moverme y bailar, pero lo han malinterpretado. Yo con él no tengo nada. Me la pasé cantando”.

Sofía Cavero afirmó que desconocía la situación de Néstor: “Yo no veo noticias. Ni interesada en tener algo con él. Estoy soltera, pero no estoy interesada en relacionarme con nadie (...). Van a opinar porque él es figura pública”.

La modelo contó que conoce a Néstor Villanueva por un amigo que ambos tienen en común; sin embargo, él no sería la única persona de chollywood con quien ella se comunica: “Yo siempre me he vinculado con el mundo de la farándula, pero no me graban. Tengo muchas amigas artistas a las que no voy a mencionar, pero no nos tomamos fotos porque trato de mantener su vida artística y personal aparte”.

Nestor Villanueva es visto con bailarina luego de terminar su matrimonio con Flor Polo. Foto: Composición LR / Willax TV / Instagram.

¿Quién es Sofía Cavero?

Sofía Cavero se presenta a través de su cuenta en Instagram como modelo, bailarina, anfitriona, conductora, actriz y cantante. Según la investigación del mencionado programa, Cavero también es una nutricionista, pero no ejerce esta carrera. Asimismo, nos detalló cómo se integró en el cine para adultos hace ocho meses.

“Hace un tiempo, una productora me llamaba hace más de dos años, pero yo recién me animé a grabar para ellos. Firmé un contrato en el cual yo era una modelo actriz, hicimos unos formatos muy buenos y accedí porque la persona que estaba en la productora también es un modelo. (...) Si ven bien las imágenes, sí es una película triple X, pero yo pongo como condición que, por más que nos hiciéramos exámenes, quisiera que se proteja. De esa manera me sentía yo más segura. (...) Eso me ayudó a construir mi casa”, dijo Cavero.

¿Cuál es la orientación sexual de Sofía Cavero?

Luego del ampay, los cibernautas especularon acerca de su orientación sexual. Ante estos rumores, ella aclaró que respeta la comunidad LGBTIQ+, pero no pertenece a la misma.

“Me molesta que estén diciendo que soy transexual. Yo soy mamá soltera. Mi hijo tiene 13 años, lo tuve muy joven. Yo no puedo dejar que sigan viralizando este tipo de publicaciones porque yo soy bien madre. (...) Si fuera transexual lo aceptaría porque yo no tengo en nada en contra de los transexuales, ni del mundo gay. Todos tienen derecho a escoger su género”, dijo la bailarina.