Samahara Lobatón y Gianella Marquina se intoxicaron: “Mi hermanita me invitó un pie de piña”

Samahara Lobatón y Gianella Marquina se mantienen muy unidas luego del nacimiento de Xianna, la menor hija se Samahara, con quien suben divertidos videos en Instagram y TikTok. Sin embargo, este jueves 24 de marzo, las hermanas Klug preocuparon a sus seguidores con algunas historias en redes sociales.

¿Qué dijo Gianella Marquina?

Gianella subió un corto clip en el que reveló un tenso momento justo antes de que inicie el partido entre Perú y Uruguay. La hermana mayor de la familia Klug comentó a sus seguidores que se encontraba mal de salud y los comentarios no tardaron en llegar.

“Solo a mí me pasan estas cosas justo cuando Perú está por jugar. Me muero. Me intoxiqué horrible”, fueron las palabras de la joven influencer.

La hija de Melissa Klug sufre percance médico antes del partido de Perú. Foto: composición Gianella Marquina/ Instagram

¿Cómo está Samahara Lobatón?

Este viernes 24 de marzo, la hija de Melissa Klug explicó por qué tiene los ojos hinchados y cómo se intoxicó junto con su hermana. Asimismo, mencionó que ambas fueron atendidas en una clínica rápidamente y las trataron con varios medicamentos e incluso necesitaron oxígeno.

“Ayer mi hermana Gianella me dio un pie de piña y casi me mata. Literalmente me intoxiqué, pero nunca me había intoxicado en 20 años y no sabía realmente lo que me pasaba”, dijo entre risas.

La ex chica reality comentó que ya había tomado medicamentos suministrados por Melissa Klug; sin embargo, se sintió peor: “Me dio dexametasona porque de verdad me sentía con el pecho bien cerrado y pasaron 10 minutos más y sentía una presión horrible en la garganta. Me vi en el espejo y estaba toda roja como un tomate, llena de sarpullidos en toda la cara, el cuerpo; me picaba la cabeza, me picaba todo”.

“Estaba toda roja; todo mi cuerpo estaba lleno de brotes y me atendieron en cinco minutos. Literalmente, eran cuatro enfermeras y dos doctores atendiéndome. Me pusieron dexametasona, cetirizima; me pusieron oxígeno (…) Sabía que estaba mal, pero no tan mal; mi garganta estaba súper cerrada (…); tenía la lengua hinchada, los labios hinchados; estaba toda hinchada en general, mis ojos y todo”, recordó Samahara Lobatón.

“Gracias a Dios, después de todo lo que me pusieron, me bajó súper rápido y comencé a sentirme súper bie. Salí de la clínica súper bien. Me sentía otra mujer, había revivido”, contó Samahara Lobatón.