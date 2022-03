Rafael Fernández cuenta los lujos que posee: Tengo helicópteros y auto de 280.000 euros

Rafael Fernández no deja sola en ningún momento a su esposa Karla Tarazona, y así lo demostró el día de hoy, viernes 25 de marzo, cuando se sentó junto a su pareja en el programa “Amor y fuego” para respaldarla y brindarle todo su apoyo frente a los escándalos que se han suscitado durante estas últimas semanas.

No obstante, no toda la entrevista estuvo enfocada en este tema, sino que el empresario fue consultado por sus lujos y comenzó diciendo: “El primer helicóptero es el que aprendo a volar, es un ultraligero de dos personas. Para aprender a volar helicóptero es muy difícil, te demoras entre 2 y 3 años. No hay escuelas, tampoco, aquí en Perú”.

Rafael Fernández continuó: “El otro es de cuatro (personas). Cuando tienes una emergencia como en el caso de mi papá, por ejemplo, le pasa algo en Chincha, para trasladarlo a Lima, de la entrada no más te demoras entre 1 o 2 horas. ¿Si lo tengo solo para mi papá? No, para cualquier cosa”.

La también influencer Karla Tarazona aprovechó en revelar cuál era la última adquisición de su pareja: “Es un convertible, solo hicieron una determinada cantidad de autos de este modelo, debe estar en 280.000 euros”.

Karla Tarazona contó por qué no podía ir a América televisión

La presentadora de televisión Karla Tarazona sorprendió al contar la razón por la que no pudo presentarse en ningún programa del canal América televisión en su visita al set de “Amor y fuego”.

Detalló que el motivo estuvo enfocado en el romance de Christian Domínguez e Isabel Acevedo: “Hasta el día de hoy me pregunto el porqué (la vetaron). Gracias a Dios no necesité ir a ese canal. Siempre tuve mis trabajos por otros lados, pero efectivamente fueron muchos años en los que yo no pisé ese canal”.

Christian Domínguez dedica bonitas palabras a Karla Tarazona y Rafael Fernández

El cantante Christian Domínguez decidió referirse a la madre de su segundo hijo, Karla Tarazona, debido a todos los comentarios que se han desatado sobre su relación pasada.

En ese sentido, el artista manifestó: “Dios es grande y estás en una familia linda, también por tus buenas acciones y porque eres una gran mujer”.