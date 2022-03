Pamela Franco no hace caso a las declaraciones de ‘Chabelita’: “Lucharé por mi familia”

Pamela Franco, actual pareja de Christian Domínguez, aclaró que lo más importante para ella en estos momentos es luchar por la familia que ha construido con el cantante. Esto a raíz de las recientes declaraciones que dio Isabel Acevedo sobre su relación pasada con el cumbiambero.

De igual forma, la cantante afirmó que no es perfecta, pues ha cometido muchos errores en su vida, pero considera que son parte de crecer como persona. “Sé que he cometido errores y siempre los tendré, me imagino, como mujer y madre. He aprendido de mis errores pasados , así lo he conversado con Christian, tenemos claras las cosas y voy a luchar por mi familia”, explicó para “En boca de todos”

Por último, la artista señaló que priorizará mantener la estabilidad en su relación con Domínguez por el bienestar de su familia y que no hará caso a comentarios de terceros, pues no es algo que le brinde paz y calma. “Christian y yo hemos iniciado una nueva historia bonita. Lo más importante, es la tranquilidad, paz y unión de nuestra familia , nada más”, agregó.

Christian Domínguez dedica mensaje a Pamela Franco

En medio de las polémicas ocasionadas por el enfrentamiento entre ‘Chabelita’ y Christian Domínguez, el cantante compartió en su perfil de Instagram una foto junto a su actual pareja y sus dos hijos mayores.

“Amo ver que somos cómplices de la felicidad, reírnos de cosas tan hermosas y simples #amorbonito #familiabonita. Que Dios me los cuide. Gracias por esto @pamela_francov1. Te amo y la familia más...”, escribió en redes.

Christian Domínguez y su familia. Foto: Christian Domínguez/Instagram.

Pamela Franco no quiere involucrar a su hija

El intérprete de “Mi estrella” dio su versión de los hechos en el programa de “América hoy”; fue consultado por la postura de la madre de su pequeña hija. Él respondió que ella está incómoda por la situación, pues se ha visto involucrada de manera indirecta.