Jessica Chastain: “Veo el cine como un acto político”

Considerada una estrella atípica de Hollywood (hay artículos que describen a la actual favorita al Óscar como una “persona normal” a la que le tocó “ser celebridad”), Jessica Chastain, actriz, activista y productora, parece manejarse sin cálculos en sus entrevistas, en sus redes sociales y también en sus discursos. “En ningún momento parece estar buscando titulares amables”, dice Vanity Fair. Parte de la prensa estadounidense considera que su discurso en los Globos de Oro 2013 la alejó de los Óscar. La protagonista de La noche más oscura subió al escenario y recordó los años en que, a pesar de su esfuerzo, no conseguía audiciones. “Es un sueño absoluto hecho realidad”.

Chastain creció en un hogar donde a veces no había “cosas, ni siquiera comida”, trabajó para pagar sus estudios y ganó una de las becas que concedía cada dos años Robin Williams para la prestigiosa Universidad de Juilliard. “Pagó no solo todos mis estudios, sino también mi apartamento, mis libros y mi vuelo a casa para ver a mi familia en Navidad”, contó Chastain. Le escribió cartas en agradecimiento, pero no pudieron conocerse. Sobre la falta de oportunidades y los privilegios que ahora tiene, ha dicho. “Como vengo de ese lugar, sé cómo es. Y eso me enfada. Y no quiero que a nadie más se le niegue nada. En términos de una voz, ser visto, reconocido y valorado”.

La primera gran oportunidad en el cine se la dio Al Pacino. “El mejor profesor de interpretación que he tenido nunca”, ha dicho. Él apostó por ella para protagonizar Salomé (2013). Por esos años también la actriz atravesó la tragedia de perder a su hermana. Desde entonces, ha buscado crear conciencia sobre la depresión y prevenir los suicidios. “Eso me cambió por completo. Una película, un Óscar, un vestido... Nada es tan importante”.

La actriz ve “al cine como un acto político”. Cuestionó a Donald Trump por sus comentarios sexistas y también apoyó las denuncias en Hollywood. En el 2016 se asoció con Juliette Binoche para crear la productora feminista ‘We Do It Together’. Un año después, cuando llegó a Francia como jurado del Festival de Cannes, habló con honestidad de la falta de equidad. “Es la primera vez que he visto veinte películas en diez días, y me encanta el cine. Pero una de las cosas que me llevo de esta experiencia son los personajes femeninos. Es preocupante cómo nos ve el mundo, para ser sincera. Hay varias excepciones, pero en general la representación de los personajes femeninos ha sido lo que más me ha sorprendido. Espero que cuando haya más mujeres encargadas de contar las historias, también tendremos personajes femeninos en los que podamos reconocernos”.

La cinta “The Eyes of Tammy Faye”, en la que interpreta a una controvertida televangelista, es su tercera nominación al Óscar y, aunque Olivia Colman y Kristen Stewart tienen posibilidades, Chastain ha ganado dos premios importantes, los de la crítica y del Sindicato de Actores. Parte de la prensa de Estados Unidos señala que, siendo una de las mejores actrices de la actualidad, debería haber ganado ya un Óscar. Por lo pronto, estará en la ceremonia no televisada como apoyo al sector. “Estaré presente cuando se llame a la categoría de maquillaje, y si eso significa que no haré prensa en alfombra roja o retransmisión con ABC o lo que sea, que así sea”.