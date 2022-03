Mónica Cabrejos vivió trágico momento: “Probar una violación en una mujer adulta es lo más difícil”

Mónica Cabrejos se presentó en el programa de Beto Ortiz y contó el pasaje oscuro que vivió durante el confinamiento por el coronavirus el año 2020. La conductora de televisión reveló que fue víctima de violación y que el autor de estos hechos fue un ‘amigo’ al que conoció hace varios años.

La modelo se encontraba muy afectada durante la entrevista y se quebró en vivo al relatar este momento. Asimismo, ella comentó que este personaje era íntimo amigo de una de sus exparejas. Al parecer se referiría a Ronald Baroni.

PUEDE VER: Mónica Cabrejos critica al padre de Ethel Pozo luego de pedir ayuda por supuesta enfermedad

¿Qué dijo Mónica Cabrejos durante la entevista?

Este viernes 25 de marzo, la exvedette decidió cerrar este trágico momento y contar su verdad acerca de lo ocurrido esa noche esperando no ser juzgada: “La única manera de sanar es decirlo, independientemente de si me creen o no. Desde que me pasó he recibido dudas y cuestionamientos, si yo tenía la responsabilidad, que si lo provoqué o si estoy segura de que ocurrió, como si una mujer a mi edad no podría estar segura de lo que pasó”.

Para sorpresa del periodista, ella comentó que la agresión ocurrió el día de su cumpleaños: “Tengo la edad de saber elegir con quién quiero acostarme y con quién no, y a la edad que tenga”, añadió la conductora de “Al sexto día”.

El lanzamiento del nuevo libro de Mónica Cabrejos

Durante esta conversación, la periodista mencionó que en su nuevo libro “Mujer pública” se encuentra plasmado el momento que sufrió en manos de su agresor. El capítulo se llama “Viola fácil” y ella explicó el porqué: “En Perú, violar es lo más fácil que puede existir, más asequible y barato. Probar una violación en una mujer adulta es lo más difícil. No basta con que yo lo diga. “Viola fácil” es una droga que no deja rastro, se metaboliza en menos de 12 horas; es decir, cuando te despiertas de la violación ya no hay droga en tu cuerpo y no tienes cómo probarlo”.

Asimismo, ella agregó que este trasgresor pertenece al medio artístico y lo conoce hace 24 años: “Es amigo de un exenamorado, de cuando tenía 21 años. Me invitó a pasar mi cumpleaños en una casa.