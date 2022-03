Magaly Medina arremete contra Ethel Pozo: “Me da cólera el apañamiento”

Magaly Medina mostró su fastidio durante la emisión de su último programa el 24 de marzo y criticó la actitud de Ethel Pozo, quien aseguró que notó ciertos coqueteos entre Isabel Acevedo y Christian Domínguez, pero nunca le comunicó nada a Karla Tarazona, pese a que recién había dado a luz para ese entonces.

La ‘Urraca’ no dudó en arremeter contra la hija de Gisela Valcárcel por las palabras que dijo en vivo, pues considera que ella y su madre hicieron mal en no comunicar lo que sabían sobre la expareja.

“Lo que me asombra es la gente como Ethel, que trabajó en la producción de “El gran show” con su madre, Gisela Valcárcel. Me da cólera el apañamiento, hipocresía y doble moral , porque si ven a ese hombre que va a los ensayos con su mujer y el bebé en brazos dando de lactar, o sea, vas y llamas la atención. A ellas les convenía esta situación”, manifestó.

Asimismo, cuestionó a la popular ‘Señito’ por quedarse callada y no advertir a Karla Tarazona sobre el acercamiento que había entre el cumbiambero y la bailarina. “Yo lo he hecho, y lo seguiré haciendo. ¿No le dijo: ‘Tu marido es un sinvergüenza, mira lo que hace’?, no lo dejaron y ahora todas arañadas, hasta la ‘Brutella’, perdón, la ‘Tontuela’ (risas). ‘Ay, yo también lo vi’, me hubiesen dado el dato para ampayarlos”, finalizó.

Magaly Medina sobre Christian Domínguez

La presentadora de espectáculos señaló que nunca hay fin entre los escándalos de Christian Domínguez con sus exparejas y que siempre que termina una relación hay desacuerdos entre ambas partes, en referencia a las recientes declaraciones de Isabel Acevedo sobre su pasado con el cantante.

“Toda esta palabrería barata... porque yo no pienso que este sea galán de galanes. Yo hasta ahora me pregunto qué le ven a este muchacho. Es un mujeriego como creo que lo son muchísimos hombres, pero este se establece y tiene hijos hasta tres años (...)”, indicó.

Magaly Medina habla del partido entre Perú y Uruguay

Magaly Medina habló durante varios minutos sobre la polémica que ocasionó el último partido de eliminatoria de la selección ante Uruguay. En este sentido, la conductora aclaró no ser una fiel seguidora del fútbol; sin embargo, respaldó a los jugadores peruanos, quienes se vieron afectados por un supuesto gol no convalidado.